Pemkot Pontianak Salurkan Bantuan Sarana untuk Empat Kelurahan

Advertisement Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan kepada perwakilan masyarakat Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung, dan Pal Lima di Aula Kelurahan Sungai Jawi Luar, Jalan Apel, Rabu (11/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyalurkan berbagai sarana dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan masyarakat di Kecamatan Pontianak Barat. Bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran daerah Tahun 2026 itu mencakup peralatan kebersihan lingkungan, perlengkapan kegiatan sosial, sarana pendidikan, hingga fasilitas olahraga.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan kepada perwakilan masyarakat dari Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Sungai Jawi Luar, Sungai Beliung, dan Pal Lima. Kegiatan berlangsung di Aula Kelurahan Sungai Jawi Luar, Jalan Apel, Rabu (11/11/2026).

Bahasan mengatakan, penyaluran bantuan merupakan agenda rutin pemerintah daerah untuk mendukung kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan. Ia berharap seluruh barang yang diserahkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak hanya disimpan atau digunakan oleh kelompok penerima tertentu.

"Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat. Saya berharap setiap bantuan yang sudah diberikan benar-benar dimanfaatkan, jangan sampai hanya disimpan dan tidak digunakan," ujarnya.

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Bantuan untuk Kebersihan hingga Kegiatan Sosial

Bantuan yang disalurkan meliputi gerobak sampah, mesin pemotong rumput, tempat sampah, perlengkapan kebersihan, tenda, kursi, meja lipat, pengeras suara portabel, hingga perlengkapan pemulasaraan jenazah.

Selain itu, terdapat bantuan untuk kegiatan pendidikan anak usia dini (PAUD), posyandu, PKK, dan sarana olahraga masyarakat.

Menurut Bahasan, setiap barang memiliki manfaat yang dapat dirasakan bersama apabila dikelola dengan baik. Ia mencontohkan pengeras suara portabel yang tidak harus digunakan hanya untuk kegiatan majelis taklim, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk rapat RT, kegiatan warga, maupun keperluan sosial lainnya.

Begitu pula dengan bantuan tenda dan kursi yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan warga saat mengadakan kegiatan kemasyarakatan.

Karena itu, Bahasan mengingatkan pengurus RT dan RW bersama masyarakat agar memiliki kesepakatan mengenai penggunaan, penyimpanan, serta pemeliharaan barang bantuan.

Ia memahami bahwa pengelolaan fasilitas bersama tidak selalu mudah. Komunikasi dan semangat kekeluargaan diperlukan agar bantuan tidak justru menimbulkan perselisihan di lingkungan warga.

"Kalau ada yang membutuhkan, tolong dibantu. Memang perlu tenaga untuk memasang, membongkar, dan menyimpan kembali. Tetapi di situlah semangat gotong royong dan kebersamaan kita," katanya.

Lurah Diminta Responsif terhadap Kebutuhan Warga

Lebih lanjut, Bahasan meminta para lurah agar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Usulan bantuan dari warga perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.

Jika belum dapat dipenuhi, pemerintah kelurahan diminta memberikan penjelasan secara terbuka. Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dalam menyampaikan kebutuhan agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi pengadaan barang yang sebenarnya sudah tersedia serta masih layak digunakan.

"Kalau memang dibutuhkan dan bisa dibantu, kita upayakan. Kalau belum bisa, sampaikan alasannya dengan baik. Yang penting jangan memberikan harapan tanpa kepastian kepada masyarakat," tuturnya.

Bahasan berharap bantuan tersebut dapat mendukung berbagai kegiatan warga, memperkuat kepedulian terhadap lingkungan, dan meringankan kebutuhan fasilitas bersama di tingkat RT maupun RW.