Ria Norsan Targetkan Seluruh Kabupaten dan Kota di Kalbar Naik Predikat Inovasi pada 2027

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menargetkan seluruh kabupaten/kota di Kalbar meningkatkan predikat inovasi daerah pada 2027. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Kalbar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menyiapkan pendampingan dan fasilitasi bagi pemerintah daerah.

Target itu disampaikan Norsan saat membuka GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalbar 2026 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri R. Gani Muhammad, para bupati dan wali kota se-Kalbar, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Hendra, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala perangkat daerah, serta para inovator.

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Dalam sambutannya, Norsan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam pengembangan inovasi daerah. Dia juga menyebut Kalbar terpilih mewakili regional Kalimantan untuk mengikuti Presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026.

Menurut Norsan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama sekaligus momentum untuk meningkatkan kualitas inovasi dan tata kelola pemerintahan.

Advertisement Dia menjelaskan, Indeks Inovasi Daerah mengukur dua aspek utama, yakni Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang menilai kapasitas dan kinerja pemerintah daerah, serta Satuan Inovasi Daerah (SID) yang mengukur kualitas inovasi yang dihasilkan.

Komitmen pengembangan inovasi juga telah dimasukkan dalam RPJMD Provinsi Kalbar 2025–2029, khususnya misi keempat tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis, kompeten, serta berlandaskan prinsip good governance dan good government.

Sejumlah indikator kinerja pemerintahan dan pembangunan turut disampaikan. Pemprov Kalbar telah menetapkan APBD tepat waktu, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta meraih nilai akuntabilitas kinerja 72,16 dengan predikat BB.

Pada aspek kesejahteraan, pendapatan per kapita Kalbar meningkat menjadi Rp56,98 juta pada 2025. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2026 mencapai 5,24 persen, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 sebesar 4,87 persen, dan angka kemiskinan pada Maret 2026 tercatat 5,78 persen.

Realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga naik 10,70 persen, dari Rp15,42 triliun pada 2024 menjadi Rp17,07 triliun pada 2025. Jumlah proyek investasi meningkat dari 13.637 menjadi 21.545 proyek. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar pada 2026 mencapai 72,95.