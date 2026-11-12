Rencana PLTN di Kalbar Dibahas, Pemprov Siapkan Forum dan Himpun Aspirasi Masyarakat

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk membahas peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan daerah sekaligus menghimpun aspirasi berbagai pihak.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kalbar, Triadi Andrianto, mengatakan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.

"Ke depan upaya ini akan terus kami lanjutkan untuk menunjukkan bahwa Kalimantan Barat siap. Kami juga akan memperkuat komunikasi dan membentuk forum agar pembahasan serta aspirasi berbagai pihak dapat disuarakan secara aktif," kata Triadi di Pontianak, Rabu (11/11).

Menurutnya, kesiapan daerah perlu dibangun sejak awal untuk mengantisipasi berbagai persoalan dan kekhawatiran masyarakat terkait rencana pengembangan energi nuklir di Kalbar.

Dia menilai koordinasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar pembahasan PLTN tidak berhenti pada wacana, tetapi juga mencakup perencanaan dan kesiapan daerah.

Advertisement "Hal yang lebih penting adalah kita sendiri bersama pemerintah daerah harus lebih sering berdiskusi. Kami juga perlu mengomunikasikan apa yang menjadi harapan pemerintah daerah dan dukungan apa yang bisa diberikan secara maksimal," ujarnya.

Triadi menambahkan, Pemprov Kalbar membuka ruang diskusi bagi berbagai pihak yang ingin terlibat dalam pembahasan pengembangan PLTN, termasuk dari sisi perencanaan.

Upaya tersebut sejalan dengan pelaksanaan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) yang digelar di Kalbar, Selasa (10/11). Kegiatan itu menghimpun pandangan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, dan praktisi sebagai bahan penyusunan rekomendasi atau white paper kepada pemerintah.

"Hasil pembahasan dari berbagai daerah direncanakan dihimpun dalam dokumen rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan pengembangan energi nuklir ke depan," katanya.