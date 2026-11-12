Waspada DBD Saat Musim Pancaroba, RSUD Pontianak Utara Ingatkan Warga Jaga Kesehatan

PONTIANAK POST - Perubahan cuaca pada masa pancaroba menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai masyarakat. Selain meningkatkan potensi penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), kondisi cuaca yang tidak menentu juga berpotensi memicu gangguan kesehatan lainnya, seperti demam, diare hingga infeksi saluran pernapasan.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pontianak Utara, Nuzulisa, mengatakan, pada periode peralihan musim seperti saat ini, angka kejadian DBD biasanya mengalami peningkatan. Karena itu, masyarakat diminta lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan tidak mengabaikan gejala penyakit yang muncul.

Berdasarkan data kunjungan pasien, terdapat sejumlah penyakit yang cukup tinggi ditemukan di layanan rawat jalan. Di antaranya dispepsia atau gangguan pencernaan, mual dan muntah, demam, kekurangan cairan tubuh (dehidrasi), serta pulpitis atau peradangan pada jaringan pulpa gigi.

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Sementara untuk pasien rawat inap, beberapa penyakit yang masuk dalam daftar kunjungan terbanyak meliputi infeksi bakteri, demam tifoid atau tifus, diare, pneumonia, serta kejang demam.

"Kalau untuk pasien rawat inap, tifus dan diare juga masuk dalam tiga besar penyakit dengan angka kejadian cukup tinggi. Kita juga melihat kunjungan pasien dengan keluhan demam di layanan rawat jalan masih cukup tinggi," jelas Nuzulisa kemarin.

Advertisement Menurutnya, diare menjadi salah satu penyakit yang wajib diwaspadai masyarakat selama musim pancaroba. Sebab, apabila tidak ditangani dengan baik, diare dapat menyebabkan kehilangan cairan tubuh atau dehidrasi yang berisiko memperburuk kondisi pasien.

Dia menjelaskan, terdapat perbedaan kondisi pasien yang menjalani rawat jalan dan rawat inap. Pasien rawat jalan umumnya masih berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menjalani pengobatan secara mandiri di rumah sesuai anjuran tenaga medis.

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Sebaliknya, pasien yang harus menjalani rawat inap biasanya membutuhkan penanganan lebih intensif karena kondisi kesehatannya memerlukan pendampingan tenaga paramedis serta pemantauan berkala oleh dokter spesialis.

"Kalau masih bisa rawat jalan, artinya kondisi pasien masih memungkinkan untuk menjalani terapi pengobatan secara mandiri. Namun, ketika sudah harus rawat inap, berarti kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut, pendampingan paramedis, serta pemantauan berkala dari dokter spesialis," terangnya.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak menyepelekan gejala demam, muntah, maupun diare yang berlangsung terus-menerus. Masyarakat juga perlu menjaga kebersihan lingkungan, memperhatikan pola konsumsi makanan dan minuman, serta memastikan kebutuhan cairan tubuh terpenuhi.