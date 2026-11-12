Pemkot Pontianak Salurkan Asuransi Kematian Rp1,5 Miliar kepada 12 Ahli Waris ASN

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak bersama PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen sepanjang tahun 2026 telah memfasilitasi pembayaran hak asuransi dan jaminan kematian kepada ahli waris ASN dengan total mencapai Rp1,5 Miliar.

Hak tersebut telah disalurkan kepada 12 penerima, yang terdiri atas Asuransi Kematian Sendiri sebesar Rp903.252.900, Jaminan Kematian sebesar Rp594.265.500, serta Asuransi Kematian Pasangan sebesar Rp18 juta.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penyaluran tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan hak-hak ASN yang meninggal dunia dapat segera diterima keluarga yang ditinggalkan.

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“Ini adalah hak yang memang harus diterima oleh ahli waris. Pemerintah berkewajiban memastikan prosesnya mudah, tidak berbelit dan dapat diterima tepat waktu,” ujarnya kemarin.

Menurutnya, jumlah yang telah dibayarkan sepanjang tahun ini menunjukkan pentingnya pelayanan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen.

Advertisement “Kalau kita lihat akumulasinya sudah lebih dari Rp1,5 miliar. Yang terpenting bukan hanya nilainya, tetapi bagaimana hak itu benar-benar sampai kepada keluarga yang berhak pada saat mereka membutuhkan,” katanya.

Penyaluran tersebut menjadi bagian dari program Jemput Layanan ASN Meninggal Dunia, hasil kerja sama Pemkot Pontianak melalui BKPSDM, PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen. Melalui program itu, proses administrasi dan pengurusan hak ASN yang meninggal dunia dilakukan secara lebih terkoordinasi sehingga ahli waris tidak harus menghadapi prosedur yang panjang dalam kondisi berduka.

“Ketika keluarga sedang mengalami kedukaan, jangan sampai mereka justru dibebani dengan urusan administrasi yang rumit. Pemerintah harus hadir untuk membantu,” jelas Edi.

Ia menilai pelayanan kepada ASN tidak berhenti ketika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kepastian hak bagi keluarga menjadi bagian dari bentuk perlindungan sekaligus penghargaan atas pengabdian selama bertugas.

“Almarhum sudah memberikan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat. Maka hak-hak yang menjadi bagian dari perlindungan ASN harus kita pastikan diterima keluarganya,” ujarnya.