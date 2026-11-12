Pemkot Pontianak Terapkan Manajemen Talenta, Karier ASN Ditentukan Kompetensi dan Kinerja

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak menerapkan manajemen talenta sebagai dasar pengembangan karier dan penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui sistem ini, potensi, kompetensi, dan kinerja pegawai akan menjadi indikator utama dalam menentukan kelayakan ASN untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Pemkot Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penerapan manajemen talenta mengedepankan sistem penilaian yang terukur dan berbasis merit. Setiap ASN akan dipetakan berdasarkan potensi dan hasil kerjanya. Dengan demikian, pengembangan karier tidak lagi bertumpu pada pertimbangan subjektif.

“Talenta dan kinerja setiap pegawai akan terlihat dari hasil kerjanya,” ujarnya di Pontianak, Rabu (11/11).

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Edi menegaskan, ASN yang memiliki kompetensi tinggi juga harus didukung kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan sikap rendah hati. Menurutnya, kecakapan teknis saja tidak cukup untuk menjalankan tanggung jawab dalam organisasi pemerintahan. Seorang pejabat harus mampu membangun komunikasi dengan pimpinan maupun staf, terbuka terhadap diskusi, serta tidak bekerja sendiri.

Ia menyoroti masih adanya perilaku aparatur yang sulit dihubungi, enggan berkoordinasi, hingga kurang memberikan kepercayaan kepada staf. Kondisi seperti ini dapat menghambat pekerjaan dan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Advertisement “Saya berharap ASN Kota Pontianak menjadi ASN yang unggul, hebat, komunikatif, melayani, dan humble,” tegasnya.

Menurut Edi, tujuan utama penerapan manajemen talenta tetap bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, dan mampu menjawab kebutuhan mereka. Meski berbagai layanan pemerintahan telah berjalan sesuai ketentuan, keluhan mengenai keterlambatan dan hambatan pelayanan masih ditemukan.

Karena itu, ia mengingatkan setiap ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Kinerja aparatur harus tercermin dari kemampuan menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

“Sejak berkomitmen menjadi ASN, kita adalah pelayan masyarakat,” ungkapnya.

Edi juga mengakui keterbatasan jumlah pegawai menjadi salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saat ini, Pemkot Pontianak memiliki 6.147 pegawai. Kondisi tersebut menuntut setiap perangkat daerah mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia, termasuk melalui penempatan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.