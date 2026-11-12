BPBD Pontianak Tekankan Proteksi Kebakaran Rumah Sakit, 236 Peserta Ikuti Workshop Keselamatan

PONTIANAK POST - Proteksi kebakaran menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan rumah sakit, karena risiko kebakaran dapat mengancam keselamatan pasien, tenaga kesehatan, dan pengunjung yang sedang menjalani perawatan.

Hariyadi Saragih, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak menekankan pentingnya pemahaman sistem kelistrikan gedung, terutama dalam mengidentifikasi dan memutus sumber listrik saat terjadi kebakaran guna mencegah api semakin meluas.

"Keterampilan tersebut tidak hanya bermanfaat di lingkungan rumah sakit, tetapi juga dapat dibagikan kepada keluarga dan masyarakat sekitar," paparnya.

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Ia mengapresiasi pelaksanaan workshop pelatihan proteksi kebakaran, manajemen fasilitas dan keselamatan (MFK), pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), serta bantuan hidup dasar (BHD) yang digelar RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (SSMA) Kota Pontianak. Pelatihan ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi darurat.

”Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan mengoperasikan APAR, menggunakan hidran sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta mengetahui prosedur penanganan kebakaran dan kondisi darurat lainnya,” sambungnya.

Advertisement Sebanyak 236 peserta dari berbagai unsur profesi dan unit kerja rumah sakit, mulai dari dokter spesialis, dokter umum, perawat, tenaga penunjang, petugas keamanan (security), hingga tenant di lingkungan rumah sakit.

Eva Nurfarihah, Direktur RSUD SSMA Kota Pontianak menegaskan bahwa workshop ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan seluruh petugas rumah sakit dalam menghadapi berbagai kondisi darurat, khususnya potensi kebakaran.

“Kebakaran dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti instalasi dan konstruksi kelistrikan maupun kondisi musim kemarau, sehingga diperlukan pemahaman serta keterampilan seluruh petugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan secara tepat,” jelasnya.

Ia berharap seluruh peserta tidak hanya memahami materi yang diberikan, tetapi juga mampu mempraktikkan prosedur penanggulangan kebakaran, termasuk penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) dan pengujian kesiapan hidran yang tersedia di lingkungan rumah sakit.

Seluruh peserta semakin siap menghadapi potensi risiko dan keadaan darurat, mampu memberikan pertolongan awal, serta memahami penanganan berbagai risiko lainnya, termasuk paparan gas dan cedera akibat kebakaran. Dengan demikian, budaya keselamatan dapat semakin kuat dan menjadi tanggung jawab seluruh unsur yang berada di lingkungan rumah sakit.