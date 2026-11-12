Kabel Internet Semrawut Ditertibkan Lagi, Pemkot Pontianak Sasar Jalan Ahmad Yani

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak kembali melanjutkan penertiban jaringan kabel fiber optik (FO) dan utilitas milik penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP). Tahap kedua penataan dijadwalkan mulai pekan depan dengan menyasar sejumlah titik di Jalan Ahmad Yani, Jalan Media, dan kawasan Jalan Palapa.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan mengatakan, penataan dilakukan untuk mengatasi kesemrawutan kabel yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Sebelum pekerjaan di lapangan dimulai, Pemkot telah melakukan konsolidasi dengan para operator dan penyedia jasa internet guna menyepakati titik serta teknis pelaksanaan.

“Penataan ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap lanjutan, kita mulai di beberapa titik yang sudah disepakati bersama. Ke depannya, penataan akan diperluas ke seluruh ruas jalan di Kota Pontianak,” ujarnya saat memimpin Konsolidasi Penertiban Kabel FO dan Kabel Utilitas Bersama ISP Kota Pontianak, Rabu (11/11).

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Bahasan menyebutkan, penataan jaringan tidak hanya dilakukan melalui perapian kabel yang sudah terpasang. Pemkot juga menyiapkan konsep pengelolaan jaringan utilitas jangka panjang, termasuk kemungkinan penerapan tiang bersama maupun saluran kabel bawah tanah atau ducting.

Menurutnya, pilihan sistem penataan akan mempertimbangkan kondisi teknis di lapangan dan dampaknya terhadap masyarakat. Penggunaan jaringan bawah tanah, misalnya, perlu dikaji agar tidak menimbulkan kendala maupun kerugian bagi warga.

Advertisement “Prinsipnya, kita mencari pola penataan yang paling baik. Jika pemasangan melalui bawah tanah justru menimbulkan banyak kendala atau merugikan masyarakat, tentu opsi lain seperti penggunaan tiang bersama bisa dipertimbangkan,” jelasnya.

Pemkot menargetkan penataan kabel di seluruh wilayah Pontianak dapat diselesaikan dalam satu hingga dua tahun. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan membentuk tim bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Bahasan mengatakan, para penyedia jasa internet yang mengikuti konsolidasi pada prinsipnya menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terlibat dalam pekerjaan lapangan. Dia mengapresiasi dukungan para operator dalam mewujudkan jaringan utilitas yang lebih tertib, sekaligus meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Kepala Diskominfo Kota Pontianak Syamsul Akbar menjelaskan, konsolidasi dilakukan untuk menyamakan persepsi dan menetapkan titik penataan, terutama pada segmen Jalan Ahmad Yani. Setelah ruas prioritas tersebut ditangani, penertiban akan diperluas ke jalan utama lainnya secara bertahap.

Sambil mematangkan konsep jaringan bersama, baik melalui tiang maupun ducting, Pemkot terlebih dahulu akan merapikan kabel di sejumlah ruas yang menjadi prioritas.