Pemkot Pontianak Perkuat Kapasitas 31 Kolektor Kelurahan untuk Optimalkan Pajak Kendaraan

Advertisement Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan membuka Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak memperkuat kapasitas 31 kolektor pajak di tingkat kelurahan untuk mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan di Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kolektor kelurahan memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat, terutama dalam mendukung penerimaan pajak daerah.

Menurutnya, para kolektor perlu memahami mekanisme perpajakan, pelayanan, serta pendekatan yang tepat kepada wajib pajak.

"Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak," ujarnya saat membuka kegiatan tersebut.

Kolektor Didorong Perkuat Pelayanan kepada Wajib Pajak

Bahasan menjelaskan, peningkatan kapasitas kolektor tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya tersebut juga bertujuan membangun koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan instansi terkait.

Dengan pemahaman yang sama, pelaksanaan tugas kolektor di lapangan diharapkan lebih tertib dan mampu mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Ia meminta para peserta mengikuti kegiatan tersebut dengan baik agar pengetahuan dan koordinasi yang telah terbangun dapat semakin diperkuat.

"Harapan saya, Bapak dan Ibu yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun," katanya.

Libatkan Sejumlah Instansi untuk Tingkatkan Penerimaan

Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemkot Pontianak mendorong koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Jasa Raharja, serta Bank Kalbar.

Bahasan menilai penerimaan pajak daerah menjadi salah satu penopang kemandirian fiskal pemerintah kota. Dana tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program yang dibutuhkan masyarakat.

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak juga memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan penataan kota.

"Mudah-mudahan dengan sinergi yang terus terjaga, penerimaan daerah dapat semakin optimal sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan," pungkasnya.