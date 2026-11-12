Wali Kota Pontianak Ingatkan ASN Jangan Istimewakan Keluarga dalam Pelayanan

Advertisement Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka Workshop Conflict of Interest bertema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih” yang dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis (12/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kenalan, maupun mantan rekan kerja dalam pelayanan publik.

Menurut Edi, kedekatan pribadi dapat memengaruhi objektivitas aparatur ketika memberikan pelayanan, termasuk dalam proses perizinan. Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk potensi konflik kepentingan yang harus dicegah.

“Misalnya dalam proses perizinan, ketika yang datang merupakan mantan rekan kerja, pensiunan, kenalan, atau bahkan keluarga, secara naluriah mungkin muncul kecenderungan memberikan perlakuan istimewa dibandingkan masyarakat lain yang tidak kita kenal,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Workshop Conflict of Interest bertema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih”, Kamis (12/11/2026).

Sistem Antrean untuk Cegah Perlakuan Khusus

Edi menjelaskan, aparatur perlu memahami batas antara tindakan yang sesuai ketentuan dan perilaku yang mengarah pada konflik kepentingan.

Salah satu langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam pelayanan rutin adalah sistem antrean. Dengan mekanisme tersebut, setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama tanpa dipengaruhi hubungan pribadi dengan petugas.

Ia menegaskan, pelayanan pemerintah harus berlangsung cepat, terukur, dan memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Namun, seluruh proses tetap harus mengikuti aturan dan standar pelayanan publik.

“Tujuan pelayanan kita adalah memberikan proses yang cepat, terukur, pasti, dan menghasilkan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Semua itu harus tetap berpedoman pada aturan dan standar pelayanan publik,” tegasnya.

Edi juga mengingatkan agar prosedur tidak justru menjadi hambatan akibat pengelolaan pelayanan yang kurang efektif.

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Pemkot Dorong Evaluasi Kepuasan Masyarakat

Selain mencegah konflik kepentingan, Edi meminta organisasi perangkat daerah memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun pelayanan.

Pemkot Pontianak juga perlu melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala dengan melibatkan lembaga survei atau perguruan tinggi independen.

“Dari survei tersebut, kita bisa mengetahui di mana letak kelemahan pelayanan, aspek apa yang harus ditingkatkan, dan hal-hal apa yang perlu dipertahankan,” ungkapnya.