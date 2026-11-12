Pemkot Pontianak Petakan Tiga Area Rawan Konflik Kepentingan, dari Pengadaan, Perizinan hingga Pajak

Advertisement Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka Workshop Conflict of Interest bertema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih” yang dibuka Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Kamis (12/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak memperkuat pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Ketiga sektor tersebut menjadi area yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab jabatan aparatur.

Inspektur Kota Pontianak Trisnawati mengatakan, konflik kepentingan telah lama menjadi perhatian penyelenggara pemerintahan maupun pengawas internal dan eksternal.

Hal itu disampaikannya dalam Workshop Conflict of Interest bertema “Pontianak Berintegritas: Strategi Mitigasi Konflik Kepentingan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih”, Kamis (12/11/2026).

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Identifikasi Menjadi Langkah Awal Pencegahan

Trisnawati menjelaskan, setiap indikasi perlu diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan apakah suatu kondisi benar-benar termasuk konflik kepentingan.

Menurutnya, tidak semua situasi yang terlihat berpotensi menimbulkan konflik dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran tersebut.

Karena itu, ASN perlu memahami kriteria konflik kepentingan sekaligus mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi berisiko.

Melalui workshop tersebut, Pemkot Pontianak menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai kriteria dan langkah mitigasi konflik kepentingan.

“Harapannya, ASN yang bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Pontianak dapat memahami hal-hal apa saja yang masuk dalam kriteria konflik kepentingan. Mereka juga diharapkan mampu membedakan mana kondisi yang harus dicegah dan mana yang sebenarnya tidak termasuk konflik kepentingan,” jelasnya.

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ASN Diminta Deklarasikan Potensi Konflik Kepentingan

Trisnawati menambahkan, potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi sejak awal. Apabila konflik kepentingan ditemukan dalam pelaksanaan tugas, ASN perlu mendeklarasikan dan melaporkannya agar dapat ditangani sesuai ketentuan.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pencegahan konflik kepentingan harus dilanjutkan melalui mitigasi, monitoring, pengawasan, dan pembinaan secara berkelanjutan.

Ia juga menyoroti potensi konflik dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan penyelenggara kegiatan atau event organizer (EO) yang memiliki hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pengambil keputusan.

Menurut Edi, setiap keputusan pemerintah harus memiliki dasar yang jelas, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.