UNTAN - UNIMAS Libatkan Mahasiswa Kembangkan Inovasi AI Berbasis Budaya Lokal

PONTIANAK POST – Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak memperkuat kolaborasi akademik internasional dengan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) melalui penyelenggaraan International Informatics Summer Camp 2026. Program yang mengusung tema "Khatulistiwa AI Camp: Shaping Local Culture for a Global Future" ini mengajak mahasiswa memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mengembangkan dan melestarikan warisan budaya lokal.

Kegiatan yang diselenggarakan Jurusan Informatika Fakultas Teknik UNTAN bersama Faculty of Computer Science and Information Technology (FCSIT) UNIMAS tersebut resmi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. DR. Syarif Hasyim Azizurahman yang berlangsung di Teater 1, Gedung Konferensi UNTAN, Pontianak, Kamis (12/11).

Sebanyak 103 peserta yang terdiri atas mahasiswa UNTAN, UNIMAS dan alumni tergabung dalam kegiatan ini. Mereka akan bekerja dalam tim lintas negara dan multidisiplin untuk mengeksplorasi potensi budaya lokal, mengidentifikasi berbagai persoalan, serta merancang solusi berbasis teknologi digital dan AI.

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Ketua Panitia yang juga sebagai Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknik UNTAN, Dimas Apriyandi, S.Kom., M.Sc., menjelaskan bahwa International Informatics Summer Camp 2026 dirancang bukan sekadar sebagai ajang kunjungan akademik atau pertukaran budaya, melainkan menjadi wadah kolaborasi yang menghasilkan gagasan dan inovasi nyata.

Penyelenggaraan tahun ini juga menjadi momentum tersendiri bagi Jurusan Informatika Fakultas Teknik UNTAN.

Advertisement "Sejak 2017, untuk pertama kalinya dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan akademik internasional ini, " ujarnya.

Melalui pendekatan project-based learning, peserta akan diajak mengamati warisan budaya lokal, mengidentifikasi persoalan maupun peluang pengembangannya, kemudian merancang solusi dengan memanfaatkan teknologi AI dan sistem digital.

Hasil kerja setiap kelompok nantinya akan dipresentasikan dalam forum akademik internasional. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan konsep inovasi, prototipe digital, serta rekomendasi pengembangan budaya lokal melalui pemanfaatan teknologi.

Koordinator Program Studi Informatika UNTAN, Eva Faja Ripanti, S.Kom., M.MI., Ph.D., mengatakan, perkembangan AI yang semakin pesat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Teknologi tersebut juga membuka peluang untuk memperkenalkan dan melestarikan kekayaan budaya lokal.

Menurutnya, Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, memiliki warisan budaya yang kaya, baik berupa tradisi maupun bahasa daerah.