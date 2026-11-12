Sikat Habis! BNNP Kalbar Musnahkan 19,8 Kg Sabu Selundupan dari Perbatasan Malaysia

PONTIANAK POST - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 19.825,56 gram atau sekitar 19,8 kilogram dari tiga laporan kasus narkotika (LKN) di Kantor BNN Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Timur, Kamis (12/11).

BNNP Kalbar memperkirakan pemusnahan barang bukti narkotika tersebut dapat menyelamatkan sebanyak 79.338 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika.

Kepala BNNP Kalimantan Barat Brigjen Pol Totok Lisdiarto mengatakan barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas sabu seberat 17.911,26 gram netto dari dua kasus dengan dua orang tersangka serta 1.914,3 gram brutto dari satu kasus barang temuan.

Advertisement Baca Juga: Bawa 10 Kg Sabu, Empat Pemuda Tanggung asal Pontianak Ditangkap

"Total barang bukti narkotika jenis sabu yang dimusnahkan mencapai 19.825,56 gram, terdiri atas 17.911,26 gram netto dari dua kasus dengan dua tersangka dan 1.914,3 gram brutto dari satu kasus barang temuan," ujarnya.

Pemusnahan tersebut turut dihadiri Komandan Polisi Militer Kodam (Danpomdam) XII/Tanjungpura Kolonel Cpm Sony Yusdarmoko serta sejumlah pejabat dari berbagai instansi, di antaranya TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, Bea Cukai, Imigrasi, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Advertisement Salah satu pengungkapan kasus dilakukan oleh Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia Yonarmed 19/Bogani pada 26 September 2026. Petugas mengamankan seorang tersangka berinisial JS di kawasan perbatasan dengan barang bukti sabu yang dimusnahkan seberat 12.944,69 gram netto.

Sementara itu, pada 21 September 2026, personel Satgas Pamtas menemukan sabu seberat 1.914,3 gram brutto di dalam sebuah kendaraan Toyota Hilux yang ditinggalkan pengendaranya saat dilakukan pengejaran di wilayah Jagoi Babang.

Baca Juga: Polisi Bongkar Arena Sabung Ayam di Silat Hilir Kapuas Hulu untuk Jaga Keamanan Lingkungan