Ikut Pelatihan, Polda Kalbar Siapkan Pengangguran Masuk Dunia Kerja hingga ke Luar Negeri

PONTIANAK POST – Polda Kalimantan Barat (Kalbar) berupaya membantu masyarakat yang belum memiliki pekerjaan melalui program Polisi Peduli Pengangguran. Program ini diwujudkan dengan menyiapkan pelatihan keterampilan dan membuka peluang penyaluran tenaga kerja ke berbagai perusahaan, baik badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.

Kapolda Kalbar, Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kapolri untuk mendorong kehadiran Polri di tengah masyarakat. Tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, kepolisian juga didorong mengambil peran dalam membantu mengatasi persoalan sosial, termasuk pengangguran.

Menurutnya, Polda Kalbar menjalin kerja sama dengan PT Almahdar Mitra Sejati untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Pelatihan tersebut mencakup pembekalan materi dan kemampuan fisik. Peserta yang mengikuti program akan melalui proses seleksi sebelum mendapatkan kesempatan bergabung dalam pelatihan.

"Kami bersama PT Almahdar Mitra Sejati terus bekerja sama menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan, baik materi maupun pelatihan fisik bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan," ujarnya, Kamis (12/11) saat meninjau Pusat Pelatihan Satpam Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT Almahdar Mitra Sejati di Pal 9, Jalan Kakap, Kecamatan Sungai Kakap.

Advertisement Alberd menjelaskan, peserta yang dinyatakan lolos seleksi nantinya dipersiapkan agar memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.

Penyaluran tenaga kerja tidak hanya diarahkan ke perusahaan swasta. Polda Kalbar juga membuka peluang kerja sama dengan sejumlah instansi dan perusahaan, termasuk BUMN serta sektor perbankan.

Bahkan, peluang penempatan kerja di luar negeri juga terbuka apabila ke depan terdapat kerja sama dengan pihak terkait.