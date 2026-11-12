Jaring Talenta Inovatif, Kemenkum Kalbar Uji 42 Kandidat MagangHub Gelombang III 2026

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali membuktikan keseriusannya dalam menjaring talenta muda berkualitas untuk memperkuat birokrasi pemerintahan. Upaya terstruktur ini diwujudkan melalui tahapan wawancara seleksi calon peserta MagangHub Gelombang III Tahun 2026 yang digelar secara daring memanfaatkan platform Zoom Meeting pada 9 hingga 10 November 2026.

Rangkaian uji kompetensi virtual ini dikomandoi langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Ferry Indrawan, bersama jajaran panelis dari masing-masing bidang tugas. Tercatat ada empat formasi strategis yang diperebutkan oleh para kandidat yang telah lolos seleksi awal, yakni Analis Hukum, Analis Kekayaan Intelektual, Pengelola Barang Milik Negara (BMN), serta Penyuluh Hukum.

Memasuki hari pertama seleksi pada Senin (9/11), panitia langsung menguji 15 pelamar di formasi Analis Hukum di bawah rentetan pertanyaan kritis dari pewawancara Taufik Sabarudin dan Ferry Indrawan, serta dipandu moderator Herni Sartika Manalu. Pada waktu yang beriringan, formasi Analis Kekayaan Intelektual yang juga diikuti 15 peserta diuji secara tajam oleh pewawancara Hendri Budi Iskanto dan moderator Rizeki Rinadi J.

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Persaingan berlanjut pada hari kedua, Selasa (10/11/2026), yang berfokus pada penyelesaian dua formasi tersisa dengan total 12 kandidat. Enam peserta di formasi Pengelola BMN harus berhadapan dengan panelis Ferry Indrawan dan Ika Pusdikawati bersama moderator Herni Sartika Manalu, sementara enam kandidat formasi Penyuluh Hukum dievaluasi oleh Tri Novianty Wulandari dan Hendri Budi Iskanto di bawah arahan moderator Surifman.

Secara akumulatif, tak kurang dari 42 calon peserta telah berjibaku merampungkan tahapan penentuan untuk keempat formasi jabatan tersebut. Menariknya, proses seleksi ini tidak sekadar mengandalkan metode tanya jawab konvensional, melainkan diperkaya dengan diskusi interaktif, pemecahan studi kasus riil, hingga pendekatan penganalisisan masalah (problem-solving) yang relevan dengan bidang tugas masing-masing.

Advertisement Melalui pendekatan komprehensif tersebut, tim penguji berusaha menyelami lebih dalam kapasitas berpikir kritis dan kelincahan teknis setiap kandidat. Lebih dari itu, kecerdasan emosional, rekam jejak integritas, hingga tingkat responsivitas peserta dalam menghadapi sengitnya dinamika pelayanan publik turut menjadi poin krusial dalam lembar penilaian.

Merespons bergulirnya tahapan krusial ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, memandang program magang kementerian sebagai kawah candradimuka yang sangat strategis. Ia menilai bahwa inisiatif ini merupakan karpet merah bagi para pemuda berbakat untuk mencicipi atmosfer dunia kerja profesional sekaligus memoles kompetensi di jantung pemerintahan.

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"Melalui proses seleksi yang objektif dan berbasis kompetensi, kami ingin memperoleh peserta magang yang tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tetapi juga integritas, kedisiplinan, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar. Kami berharap kehadiran peserta MagangHub nantinya dapat memberikan kontribusi positif, menghadirkan gagasan inovatif, serta mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat," ujar Jonny.

Pucuk pimpinan pengayom hukum di Kalbar ini menambahkan bahwa masa magang harus bisa dimaksimalkan oleh para peserta untuk menyelami lika-liku penyelenggaraan regulasi negara. Pengalaman praktis di sektor pelayanan dan pembangunan hukum ini diyakini bakal menjadi amunisi berharga bagi mereka saat kelak terjun ke arena dunia kerja yang sesungguhnya.