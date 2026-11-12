Pacu Iklim Investasi Daerah, Kemenkum Kalbar dan Pemkab Landak Kebut Raperda Penanaman Modal

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali merajut kolaborasi erat dengan Pemerintah Kabupaten Landak guna mendongkrak geliat iklim investasi daerah. Sinergi ini diwujudkan lewat agenda mediasi, konsultasi, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama penyusunan Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanaman Modal pada Selasa (10/11).

Pertemuan strategis untuk membedah regulasi tersebut dilangsungkan secara komprehensif di Ruang Kerja Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Kalbar. Diskusi perumusan beleid ini dipimpin langsung oleh Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Kalbar, Lanang Dwi Kurniawan. Turut hadir membedah draf tersebut adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Landak, Usmanadi, beserta jajaran ahli di bawahnya.

Saat membuka agenda tatap muka tersebut, Lanang memandang bahwa pelibatan kementerian dalam penyusunan aturan investasi ini merupakan amanah besar yang wajib dieksekusi secara teliti. Ia memproyeksikan forum ini sebagai arena bedah draf untuk mengakomodasi berbagai masukan, penajaman substansi hukum, hingga konfirmasi mutakhir dari pihak DPMPTSP Kabupaten Landak. Menurutnya, regulasi yang dilahirkan kelak harus memiliki daya aplikatif tinggi sehingga mampu mengurai benang kusut birokrasi dan mempermudah akses kemudahan berusaha di daerah.

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Menyambut iktikad baik tersebut, Kepala DPMPTSP Kabupaten Landak, Usmanadi, melontarkan apresiasi tinggi atas ketatnya pendampingan hukum yang diberikan oleh pihak kementerian. Ia pun memacu seluruh peserta rapat agar tak ragu menguliti draf yang ada, sehingga kerangka aturan penanaman modal ini benar-benar membumi dan sesuai dengan realitas dunia usaha setempat. Berdasarkan linimasa yang telah disepakati bersama, Usmanadi menargetkan bahwa draf rancangan regulasi ini sudah siap melenggang ke tahap pengharmonisasian pada Maret 2027 mendatang.

Memasuki sesi pembedahan materi muatan rancangan, forum perumus sempat menyoroti secara khusus mengenai usulan pengaturan terkait mekanisme disinsentif bagi pelaku usaha yang melanggar. Menjawab isu tersebut, tim Kanwil Kemenkum Kalbar memaparkan bahwa ranah disinsentif sejatinya telah diikat ketat dalam regulasi Persetujuan Bangunan Gedung maupun beleid Rencana Tata Ruang Wilayah. Sebagai jalan tengahnya, penegakan kedisiplinan dalam Raperda terbaru ini akan difokuskan secara proporsional pada instrumen pengenaan sanksi administratif belaka.

Advertisement Selain merumuskan sanksi, tim perancang kementerian juga menggagas masuknya norma baru yang mengatur dan memperkuat kedudukan DPMPTSP sebagai garda depan penyelesaian sengketa investasi. Usulan brilian ini langsung diamini oleh seluruh perwakilan dinas yang hadir lantaran dinilai sangat relevan dengan mandat fungsional mereka saat meredam konflik di lapangan. Hingga rapat ditutup, draf Raperda tentang Penanaman Modal Kabupaten Landak ini tercatat telah memuat 49 norma hukum yang tersebar secara sistematis ke dalam 13 bab pengaturan.