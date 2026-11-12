Kawal Kelestarian Seni, Kemenkum Kalbar Serahkan Hak Cipta Tari Dayak Nutuk Padi di Sintang

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menorehkan bukti nyata dalam merawat kelestarian mahakarya seni dan budaya Nusantara. Komitmen pengayoman hukum ini diwujudkan lewat penyerahan Surat Pencatatan Hak Cipta untuk karya Tari Dayak Nutuk Padi beserta Musik Pengiring Tari Dayak Nutuk Padi kepada Sanggar Bujang Sebeji asal Kabupaten Sintang.

Prosesi seremonial tersebut dilangsungkan dengan khidmat di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu (11/11). Agenda berharga ini merupakan buah manis dari sinergi apik kementerian bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sintang guna memagari karya intelektual warga lokal dari potensi klaim pihak luar.

Dokumen legalitas ini diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Muhayan, kepada Kepala BRIDA setempat. Berkas pengakuan negara tersebut kemudian diteruskan kepada Ketua Sanggar Bujang Sebeji selaku representasi sah dari pihak pemegang hak cipta. Capaian ini sekaligus menjadi aksi tindak lanjut pascagelaran sosialisasi pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan inventarisasi Indikasi Geografis yang sempat menyapa warga Sintang beberapa waktu silam.

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Merespons terbitnya legalitas ini, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, memandang bahwa perlindungan atas karya seni adalah bentuk penghargaan tertinggi negara terhadap kreativitas masyarakat. Pengakuan administrasi di mata hukum ini diyakini mampu menjadi perisai tangguh untuk mengamankan aset kekayaan budayawan daerah.

Jonny menegaskan bahwa setiap jengkal warisan budaya sejatinya menyimpan napas sejarah, identitas luhur, dan saripati kearifan lokal yang tak ternilai harganya. "Budaya lokal merupakan kekayaan yang memiliki nilai sejarah, identitas, dan kearifan masyarakat. Karena itu, pelestariannya perlu diiringi dengan pelindungan hukum melalui Kekayaan Intelektual. Kami di Kanwil Kemenkum Kalbar terus mendorong dan memfasilitasi masyarakat, komunitas seni, serta pemerintah daerah agar karya-karya budaya yang dimiliki dapat didokumentasikan dan dicatatkan, sehingga memperoleh pengakuan dan pelindungan hukum," ujar Jonny.

Advertisement Sebagai informasi, Tari Dayak Nutuk Padi bukanlah sekadar gerakan teatrikal biasa, melainkan visualisasi mendalam dari denyut kehidupan masyarakat Suku Dayak Desa. Koreografi tarian ini diadaptasi langsung dari kebiasaan turun-temurun warga saat menumbuk padi menggunakan perkakas tradisional berupa lesung dan alu. Setiap ayunan tubuh para penari merepresentasikan nyala semangat gotong royong, dedikasi kerja keras, hingga manifestasi rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta atas melimpahnya hasil panen.

Tak kalah memukau, alunan Musik Pengiring Tari Dayak Nutuk Padi juga mengadopsi ketukan perkusi alami dari benturan alu dan lesung saat proses menumbuk gabah. Irama natural tersebut kemudian diracik harmoni dengan lantunan sejumlah instrumen musik tradisional Nusantara, mulai dari ketebung, sape, beduk, kelnong, hingga tiupan suling bambu.

Melalui fasilitasi administratif pencatatan ciptaan ini, pihak Kanwil Kemenkum Kalbar berharap pamor dan kesadaran warga dalam mengawal aset ekspresi budaya mereka bisa semakin meningkat. Gerakan masif ini diproyeksikan bakal menumbuhkan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) yang jauh lebih kokoh di pelosok-pelosok daerah.

Rasa haru dan bangga pun tak bisa disembunyikan oleh Ketua Sanggar Bujang Sebeji saat menerima dokumen legalitas tersebut. Ia melontarkan apresiasi setinggi-tingginya atas kesabaran tim Kanwil Kemenkum Kalbar dalam memberikan pendampingan, serta mengucapkan terima kasih kepada jajaran BRIDA Kabupaten Sintang yang telah bersedia membiayai seluruh rangkaian proses pendaftaran karya.