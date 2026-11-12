Lindungi Sambal Sumpul Hingga Kain Adat, Kemenkum Kalbar Dukung Bapperida Sanggau Catatkan KIK

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali membuktikan keseriusannya dalam mengawal aset kearifan lokal di wilayahnya. Komitmen ini diwujudkan melalui penerimaan kunjungan koordinasi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sanggau di Ruang Kepala Kantor Wilayah pada Rabu (11/11).

Pertemuan strategis ini digagas secara khusus untuk merumuskan langkah inventarisasi, pencatatan, hingga pemanfaatan potensi Kekayaan Intelektual (KI) yang tersebar luas di Kabupaten Sanggau. Langkah taktis kolaboratif ini dinilai sangat vital guna memperkuat fondasi pelindungan hukum terhadap tingginya daya kreativitas dan warisan budaya masyarakat setempat.

Dalam forum diskusi tersebut, pihak Bapperida Kabupaten Sanggau secara terbuka memaparkan sejumlah kendala krusial saat mengidentifikasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di lapangan. Rantai tantangan berat yang kerap mengadang merentang dari keterbatasan kuantitas sumber daya manusia, rendahnya literasi terkait klasifikasi objek KI, hingga rumitnya penyusunan deskripsi dan kelengkapan dokumen administrasi pendukung.

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Merespons dinamika tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, memberikan pencerahan terkait urgensi memahami karakteristik dasar dari masing-masing objek Kekayaan Intelektual (KI). Ia membedah secara gamblang bahwa rezim Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) memiliki garis demarkasi yang jelas; di mana hak cipta menaungi karya dengan pencipta yang spesifik, sementara KIK merupakan kepemilikan komunal yang dirawat dan diwariskan secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat.

Diskusi antarlini kian mengerucut pada potensi Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), dengan menyoroti pesona kain tradisional beserta motif-motif otentik yang hidup di tengah masyarakat Sanggau. Jonny menekankan bahwa penelusuran rekam jejak sejarah, nilai filosofis, teknik pembuatan, hingga fungsi adat dari sehelai kain harus didokumentasikan secara saksama, mengingat kesamaan motif dengan daerah lain tidak serta-merta menggugurkan kekhasan sejarah sebuah budaya.

Advertisement Lebih jauh, tim perumus juga mengidentifikasi ragam potensi Pengetahuan Tradisional di sektor kuliner, salah satunya adalah kelezatan masakan Sambal Sumpul yang menggunakan daun sumpul sebagai bahan baku primadonanya. Pihak kementerian mendesak agar tata cara pengolahan kuno, komposisi bahan, hingga peruntukan sosial budaya makanan tradisional ini segera didokumentasikan secara apik dalam format literatur tertulis maupun rekaman audiovisual.

Selain pesona wastra dan mahakarya kuliner, warisan lisan berupa lagu daerah serta legenda rakyat seperti Batu Sampai dan Batu Pengantin turut masuk dalam radar pelindungan prioritas. Guna memuluskan skema pelindungan Hak Cipta maupun KIK, pemerintah daerah diinstruksikan untuk proaktif menelusuri rekam literatur historis, mengumpulkan arsip berserakan, hingga menggali kesaksian dari para budayawan lokal terkait kisah-kisah masa lampau tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Jonny mewanti-wanti bahwa tugas pelindungan negara tidak boleh berhenti hanya pada prosesi penerbitan selembar sertifikat pencatatan belaka. Seluruh potensi kearifan lokal yang telah mengantongi legalitas harus dipacu agar sanggup menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui strategi komersialisasi, pemberdayaan pelaku usaha, dan penguatan kemitraan agar warisan leluhur ini tetap lestari sekaligus mengentaskan kemiskinan warga.

Sebagai wujud pengejawantahan dari pertemuan ini, Bapperida Kabupaten Sanggau bersiap untuk menggulirkan agenda sosialisasi masif pada rentang waktu November atau Desember 2026 mendatang. Hajatan diseminasi informasi ini bakal merangkul para guru, pelaku usaha, aparatur daerah, hingga komunitas budaya untuk menjaring calon-calon pemohon baru yang siap mendaftarkan aset intelektualnya ke negara.