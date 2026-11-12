Kemenkum Kalbar Perketat Disiplin Pegawai, Siapkan Rekonsiliasi Kasus Pelanggaran Birokrasi

PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga marwah integritas aparatur negara. Komitmen tegas ini diwujudkan lewat partisipasi aktif mereka dalam agenda Penguatan Disiplin dan Rekonsiliasi Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai yang diinisiasi langsung oleh Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum pada Selasa (10/11).

Rapat koordinasi berskala nasional ini dilangsungkan secara virtual dengan memanfaatkan fasilitas Zoom Meeting. Pertemuan jarak jauh tersebut tampak dihadiri oleh jajaran divisi kepegawaian dari 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

Penyelenggaraan kegiatan pengarahan ini bertujuan untuk memoles pemahaman sekaligus meningkatkan konsistensi penegakan kedisiplinan di lingkungan birokrasi kementerian. Adapun delegasi peserta yang dilibatkan meliputi para Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, jajaran pengelola kepegawaian, hingga para pejabat dan pelaksana teknis yang menangani urusan sumber daya manusia di kantor wilayah masing-masing.

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Memasuki sesi pemaparan materi, tim pemateri memberikan peringatan keras terkait regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Biro SDM menegaskan bahwa pelanggaran kedisiplinan bukanlah sebuah delik aduan, sehingga setiap temuan atau indikasi penyimpangan di lapangan wajib segera dieksekusi tanpa harus repot menunggu masuknya laporan pengaduan secara formal.

Dalam struktur komando, seorang atasan langsung memikul tanggung jawab mutlak untuk membina bawahannya melalui keteladanan sikap, pengawasan melekat, hingga evaluasi secara berkala. Apabila terendus adanya dugaan pelanggaran, sang pimpinan diwajibkan untuk segera menggelar pemanggilan dan pemeriksaan objektif yang berpijak pada fakta serta alat bukti sah.

Advertisement Ketegasan ini tidak boleh dipandang sebelah mata oleh para pejabat struktural di lingkungan instansi. Sikap pembiaran, sifat apatis, maupun keterlambatan dalam memproses pelanggaran bawahan justru akan berbalik menjadi bumerang yang berimplikasi pada penjatuhan hukuman disiplin bagi atasan itu sendiri.

Sesi edukasi kemudian bergeser pada pembedahan prosedur penjatuhan sanksi yang diawali dari tahap identifikasi kasus, pemanggilan pihak terkait, hingga proses interogasi yang harus dituangkan secara tertulis ke dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Rangkaian administrasi ini nantinya akan bermuara pada penerbitan surat keputusan final oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum (PyBM).

Selain tata cara penindakan, para peserta juga dibekali literasi terkait klasifikasi sanksi khusus bagi abdi negara yang mangkir atau tidak masuk kerja tanpa alasan sah. Skema hukuman ini dijabarkan secara berjenjang, mulai dari sanksi teguran ringan, disiplin tingkat sedang, hingga pemecatan berat yang dikalkulasikan murni berdasarkan akumulasi jumlah hari ketidakhadiran.

Berbagai ragam isu strategis lainnya turut menjadi atensi utama dalam pertemuan lintas wilayah ini, salah satunya adalah langkah pencegahan terhadap fenomena pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan (TMK). Upaya penertiban presensi ini akan digenjot lewat optimalisasi aplikasi SIMPEG dan sistem Tunkin, dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap kepatuhan atribut pakaian dinas demi mendongkrak moralitas aparatur.

Menjawab tantangan era digital, pihak Biro SDM juga mendesak percepatan digitalisasi arsip dokumen hukuman disiplin melalui pemanfaatan aplikasi I’dis. Kehadiran aplikasi mutakhir yang terintegrasi langsung dengan ekosistem SIASN BKN ini diyakini mampu menghadirkan tata kelola administrasi kepegawaian yang jauh lebih rapi dan transparan.