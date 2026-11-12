Disporapar Kalbar Petakan Potensi Wisata Bahari Pulau Pelapis dan Pulau Lima

PONTIANAK POST - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pengembangan destinasi wisata Bahari berbasis pemberdayaan masyarakat. Kali ini, fokus pengembangan diarahkan ke Desa Wisata Pulau Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara.

Melalui Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Disporapar Kalbar melaksanakan program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk memetakan potensi wisata alam, budaya, hingga wisata buatan yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata unggulan. Kegiatan tersebut melibatkan tenaga ahli pariwisata, pelaku industri perjalanan wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta penyedia jasa wisata lokal.

“Pulau Pelapis dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Kawasan ini menawarkan pantai berpasir putih, perairan jernih, terumbu karang, perbukitan hijau, serta kekayaan flora dan fauna laut,” ujar Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Disporapar Kalbar Rita Hastarita.

Advertisement Kata dia, tidak hanya Pulau Pelapis, pemetaan juga mencakup gugusan Pulau Lima yang memiliki daya tarik tersendiri, mulai dari keindahan bawah laut, Goa Gajah, hingga habitat burung laut. Sejumlah aktivitas wisata yang berpotensi dikembangkan antara lain snorkeling, diving, jelajah pesisir, wisata memancing, hingga pengalaman mengikuti aktivitas nelayan menangkap ikan menggunakan kelong atau jermal.

Potensi kuliner hasil laut masyarakat setempat juga menjadi perhatian. Wisata gastronomi dinilai dapat menjadi produk unggulan dengan mengangkat cita rasa dan tradisi kuliner khas masyarakat pesisir.

Dalam kegiatan tersebut, Disporapar Kalbar juga menggelar forum diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) bersama para pelaku industri pariwisata, termasuk biro perjalanan wisata anggota ASITA dari Kota Pontianak dan pengelola wisata lokal.

Advertisement Diskusi tersebut bertujuan menggali informasi mengenai pola perjalanan wisata, produk paket wisata yang telah ditawarkan, serta peluang pengembangan atraksi wisata berbasis konservasi dan perlindungan biota laut.

Selain pemetaan potensi, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola wisata menjadi bagian penting dalam program tersebut. Pokdarwis didorong meningkatkan kapasitas pengelolaan, menyusun paket wisata, serta menyiapkan standar operasional pelayanan bagi wisatawan. Pengembangan juga diarahkan pada peningkatan kemampuan pemandu wisata lokal, penguatan UMKM, penyediaan kuliner, penginapan berbasis rumah warga atau homestay, serta promosi digital.

Meski memiliki potensi besar, pengembangan wisata bahari Pulau Pelapis dan Pulau Lima masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya akses perjalanan laut yang membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga jam dari Dermaga Sukadana, ketergantungan pada kondisi cuaca dan gelombang, keterbatasan fasilitas wisata, serta belum optimalnya pengelolaan sampah plastik. Ketersediaan tenaga pemandu wisata profesional dan penerapan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan atau CHSE juga menjadi pekerjaan yang perlu diperhatikan.

Karena itu, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penataan tata kelola destinasi menjadi langkah penting agar pengembangan pariwisata tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.