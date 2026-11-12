BMKG: Waspada Banjir Rob di Kalbar hingga Februari 2027

PONTIANAK POST – Masyarakat Kota Pontianak dan wilayah pesisir Kalimantan Barat (Kalbar) diminta mewaspadai potensi banjir rob mulai November 2026 hingga Februari 2027. Kombinasi pasang air laut dan peningkatan curah hujan berpotensi memperparah genangan, terutama di kawasan pesisir dan bantaran Sungai Kapuas.

Prakirawan BMKG Maritim Dwikora Pontianak, Randy Ardianto, menjelaskan karakteristik Sungai Kapuas membuat kondisi muka airnya berbeda dengan sejumlah sungai di Pulau Jawa. Selain dipengaruhi debit air hujan dari hulu, fluktuasi muka air Kapuas juga dipengaruhi dinamika pasang surut air laut.

Advertisement Pengaruh pasang tersebut bahkan dapat menjangkau wilayah yang cukup jauh dari muara. Karena itu, kenaikan muka air di Sungai Kapuas tidak hanya berkaitan dengan hujan di wilayah hulu, tetapi juga kondisi pasang laut di kawasan hilir.

"Keunikan Sungai Kapuas ini salah satunya masih terpengaruh dinamika pasang surut air laut. Berbeda dengan sungai-sungai di Jawa yang fluktuasi muka airnya lebih dipengaruhi debit air hujan," ujarnya saat diwawancarai Pontianak Post, Kamis (12/11) di Pontianak.

Berdasarkan riset BMKG Maritim Dwikora Pontianak bersama Program Studi Geofisika FMIPA Universitas Tanjungpura (Untan), jangkauan pengaruh pasang surut berbeda di sepanjang aliran Sungai Kapuas.

Advertisement Hasil simulasi pemodelan menunjukkan, wilayah 0–30 kilometer dari muara masih dipengaruhi kuat oleh dinamika pasang surut. Pada jarak 30–150 kilometer, fluktuasi muka air merupakan gabungan pengaruh pasang laut dan debit hujan dari hulu.

Sementara itu, wilayah lebih dari 150 kilometer dari muara, terutama kawasan hulu, lebih dominan dipengaruhi debit air hujan.

Randy mengatakan, pemantauan tinggi muka air Sungai Kapuas dilakukan menggunakan instrumen pengamatan di kawasan Pelabuhan Dwikora Pontianak. Data tersebut menjadi salah satu dasar BMKG untuk menganalisis dinamika muka air sungai.

Pasang dan Hujan Bisa Picu Banjir