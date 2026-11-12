BETUAH RAYE, Inovasi Pontianak Optimalkan Aset Daerah untuk Dongkrak PAD

Soft launching BETUAH RAYE dalam Forum Konsultasi Publik dan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak di Hotel Mercure, Kamis (12/11/2026). (Pemkot Pontianak)

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PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Pontianak mulai mengembangkan strategi baru untuk mengoptimalkan aset daerah sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi BETUAH RAYE (Bersinergi, Efektif, Terpadu, Unggul, Amanah, dan Harmonis).

Inovasi itu diperkenalkan melalui soft launching dalam Forum Konsultasi Publik dan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak di Hotel Mercure, Kamis (12/11/2026).

Advertisement Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, optimalisasi aset semakin penting di tengah kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah dituntut lebih cermat menggali potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Edi, pengelolaan aset daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya pendataan dan dokumentasi yang belum tertib, perubahan pejabat pengelola, status hukum aset yang belum jelas, hingga aset yang belum memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

“Jangan sampai ada aset yang benar-benar mati atau tidak berfungsi, apalagi di kawasan perkotaan yang lahannya sangat terbatas. Kita harus berupaya memanfaatkan aset sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan,” ujarnya.

Karena itu, Edi meminta seluruh perangkat daerah berkomitmen melakukan inventarisasi dan validasi. Setiap aset harus tercatat dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan aset juga perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing. Sejumlah aset masih memerlukan penyelesaian, mulai dari bangunan yang belum termanfaatkan, kerja sama pemanfaatan yang belum tuntas, hingga persoalan administrasi tanah.

Penanganan berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah agar aset milik pemerintah kota dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan.

Edi berharap BETUAH RAYE dapat memperkuat sinergi antarperangkat daerah sekaligus membuka peluang investasi melalui pemanfaatan aset yang selama ini belum tergarap.

“Setiap aset perlu dilihat berdasarkan kondisi, potensi, dan peluang pemanfaatannya,” sebutnya.

BETUAH RAYE Gunakan Tiga Pendekatan

Kepala BKAD Kota Pontianak Mahardika Sari menjelaskan, BETUAH RAYE dikembangkan melalui tiga pendekatan utama, yakni Asset Intelligence, Economic Intelligence, dan Fiscal Intelligence.

Ketiganya menjadi tahapan untuk memastikan aset terdata secara spasial, diketahui potensi ekonominya, kemudian ditentukan pola pemanfaatan atau kerja sama yang sesuai.

“Asset Intelligence memastikan aset terdata dan tergambarkan secara spasial. Setelah itu, melalui Economic Intelligence, kita bisa menghitung potensi ekonomi yang dapat dihasilkan. Dari kedua informasi tersebut, kita menentukan pola kerja sama yang tepat melalui Fiscal Intelligence,” jelas Dika, sapaan karibnya.

Pola kerja sama yang disiapkan dapat berupa Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), maupun Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), sesuai ketentuan yang berlaku.

Aplikasi ini dirancang untuk melayani kebutuhan pemerintah daerah sekaligus calon investor. Investor dapat mengakses informasi aset dan peluang pemanfaatannya. Sementara pemerintah daerah dapat memantau proses administrasi, kerja sama, hingga status hukum aset.

“Dari sisi investor, kami memberikan kemudahan terkait informasi aset dan potensi pemanfaatannya. Sementara dari sisi pemerintah daerah, kami ingin seluruh proses kerja sama sampai pemantauannya bisa dilakukan dalam satu sistem, termasuk mengetahui sejauh mana status hukum dan proses penanganan setiap aset,” ungkapnya.

Dika menambahkan, sistem pengelolaan dari sisi pemerintah daerah dilengkapi mekanisme maker, checker, dan otorisasi. Mekanisme tersebut ditujukan untuk memastikan setiap tahapan pendataan, validasi, serta persetujuan berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Aset itu harus benar-benar terkelola dengan baik, mulai dari pendataan, validasi, hingga kemanfaatannya. Karena itu, kami masih terus menyempurnakan parameter dalam aplikasi ini, terutama untuk menghitung potensi ekonomi dan menentukan pola pemanfaatan yang tepat,” tutupnya.

Aplikasi BETUAH RAYE dapat diakses melalui laman betuahraye.pontianak.go.id. Namun, saat ini aplikasi masih dalam tahap soft launching dan terus dikembangkan.