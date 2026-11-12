22 Napi Lapas Pontianak Positif Sabu, Petugas Sita 60 Gram Narkotika

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Polda Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat. (Humas Polda Kalbar)

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PONTIANAK POST – Sebanyak 22 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, dinyatakan positif mengonsumsi metamfetamin atau sabu berdasarkan hasil tes urine dalam razia gabungan aparat penegak hukum.

Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengatakan, pemeriksaan dilakukan terhadap 41 narapidana. Dari jumlah tersebut, 22 orang dinyatakan positif menggunakan narkotika.

Advertisement "Dari hasil pemeriksaan, ada 22 orang narapidana yang dinyatakan positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urine. Semua peredaran narkoba diduga dikendalikan langsung dari dalam jeruji besi," kata Alberd di Pontianak, Kamis (12/11).

Razia tersebut dipimpin Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Zulkarnaen Harahap. Operasi melibatkan Polda Kalimantan Barat, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam penggeledahan, petugas menemukan sekitar 60 gram sabu, enam kartrid yang diduga mengandung etomidate, 23 telepon genggam, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk mengonsumsi sabu.

Tiga Napi Diduga Terlibat Peredaran Narkotika

Alberd mengungkapkan, petugas juga mengamankan tiga narapidana yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika di dalam lapas.

Narapidana berinisial A ditemukan menyimpan 60 gram sabu. Sementara itu, narapidana berinisial P yang bertugas sebagai tamping koperasi kedapatan memiliki 4,8 gram sabu.

Adapun narapidana berinisial BH ditemukan menyimpan 0,5 gram sabu. Berdasarkan pengakuannya, barang tersebut diperoleh dari seorang pengunjung yang menyelundupkan narkotika ke dalam lapas.

Alberd mengatakan, narapidana yang dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan tes urine maupun yang kedapatan memiliki alat komunikasi akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Pengawasan dan Razia di Lapas Ditingkatkan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Barat Jayanta mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemberantasan peredaran narkotika di lingkungan lapas dan rumah tahanan negara (rutan).

"Kami akan meningkatkan pengawasan, penggeledahan titipan barang, meningkatkan razia dan menambah pengawasan melalui CCTV pada area blind spot," ujarnya.