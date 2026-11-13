GMD Jadi Strategi Keterbukaan Informasi, Pemprov Kalbar Perkuat PPID hingga Tingkat Desa

PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam paparannya, Krisantus menegaskan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang demokratis, profesional, dan akuntabel. Selain menjadi kewajiban pemerintah, keterbukaan informasi juga diperlukan untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan pelayanan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

“Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat, yakni Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan, khususnya misi kedua tentang pemerataan pembangunan dari desa hingga kota serta misi keempat mengenai tata kelola pemerintahan yang demokratis,” ungkap Krisantus.

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Salah satu program yang menjadi bagian dari strategi tersebut adalah Gema Membangun Desa (GMD), program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar untuk mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat komunikasi dengan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Melalui program ini, gubernur, wakil gubernur, dan jajaran kepala perangkat daerah turun langsung ke desa untuk berdialog, menyerap aspirasi, serta melihat kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jajaran pemerintah bahkan menginap di rumah warga selama kurang lebih tiga hari.

Advertisement Sepanjang 2026, Gema Membangun Desa telah dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang. Program tersebut direncanakan berlanjut di Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.

Selain menjadi ruang dialog, kegiatan itu menghadirkan sejumlah pelayanan langsung, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar, pelayanan administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa, hingga literasi digital.

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“Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh akses langsung terhadap berbagai pelayanan pemerintah,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Gema Membangun Desa menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 warga di setiap lokasi. Sementara itu, pelayanan administrasi kependudukan tercatat mencapai sekitar 1.497 layanan.

Aspirasi masyarakat ditindaklanjuti melalui pencatatan dan pengelompokan berdasarkan kewenangan, penyampaian rencana tindak lanjut kepada perangkat daerah, penyusunan program, hingga pengusulan anggaran pada tahun berikutnya.