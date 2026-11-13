BPJS Naker dan Bank Kalbar Luncurkan KPR MLT, Pekerja Kini Punya Akses Pembiayaan Rumah

PONTIANAK POST - BPJS Ketenagakerjaan bersama Bank Kalbar meluncurkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pekerja di Kalbar

“Kolaborasi ini bukan sekadar menambah mitra penyalur pembiayaan, tetapi merupakan upaya kami untuk memastikan manfaat program MLT benar-benar dapat dirasakan oleh pekerja yang membutuhkan,” kata Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak Suhuri di Pontianak, Kamis (12/11).

Ia mengatakan, Bank Kalbar menjadi mitra strategis dalam penyaluran program tersebut karena memiliki jaringan pelayanan yang tersebar di berbagai wilayah serta memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kalbar.

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Melalui program MLT Perumahan, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses tiga fasilitas pembiayaan, yakni KPR MLT untuk pembelian rumah tapak baru maupun pengambilalihan kredit rumah bekas, Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), serta Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP).

Suhuri berharap kerja sama tersebut dapat memperluas jangkauan pemanfaatan program MLT, sehingga tidak hanya dikenal pekerja di Kota Pontianak, tetapi juga menjangkau peserta di Kabupaten Kubu Raya, Mempawah, Landak, Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, dan daerah lainnya.

Advertisement Sementara itu Direktur Kepatuhan Bank Kalbar R.S.M. Al Amin mengatakan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan penguatan sinergi kedua institusi dalam menyediakan akses pembiayaan perumahan bagi pekerja.

"Program tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah mendukung target pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia," kata dia.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Sefpri Kurniadi menyambut baik kolaborasi tersebut.

"Pemerintah Provinsi mendukung berbagai program kerja sama yang memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucap dia.

Peluncuran program yang berlangsung di Pontianak itu turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar Ahmad Priyono, perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman Kalbar, serta perwakilan bagian sumber daya manusia sejumlah perusahaan di Kalbar.(ant)