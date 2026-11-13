Kemenag Kalbar Gelar Doa Bersama Lintas Agama, Serukan Kerukunan dan Kedamaian untuk Indonesia

PONTIANAK POST - Doa Bersama untuk Kemaslahatan Bangsa, sebagai dukungan terhadap gerakan “Sejuta Doa untuk Negeri” digelar serentak secara nasional, Kamis(12/11).

Kakanwil Kemenag Kalbar, Muhajirin Yanis mengatakan, Kemenag Kalbar turun berpartisipasi dalam kegiatan ini. Menghadirkan tokoh-tokoh dari enam agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

"Kehadiran mereka menguatkan semangat kebersamaan untuk merawat kerukunan dan memperluas kemaslahatan bagi masyarakat," ujarnya.

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Muhajirin mengajak seluruh ASN Kemenag dan masyarakat untuk menundukkan hati, mensyukuri karunia Tuhan, serta memohon keselamatan, kedamaian, dan keberkahan bagi Indonesia. Dalam keberagaman agama dan keyakinan, membawa harapan yang sama, bangsa yang rukun, damai, dan sejahtera.

"Semoga melalui doa bersama ini, bangsa kita dijauhkan dari perpecahan, para pemimpin dianugerahi kebijaksanaan, dan masyarakat diberikan ketenteraman. Semoga saudara-saudara yang menghadapi kesulitan memperoleh pertolongan, yang sakit diberikan kesembuhan, dan yang berjuang untuk keluarganya dikaruniai kekuatan serta rezeki yang berkah," ujar Muhajirin.

Advertisement Lebih lanjut, ia menjelaskan, apa yang didoakan, mari diperjuangkan dalam keseharian. Memohon kedamaian berarti menjaga tutur kata; mengharapkan persatuan berarti merawat persaudaraan; mendambakan kesejahteraan berarti bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, dan peduli kepada sesama.