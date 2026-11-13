Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Metropolis

Kemenag Kalbar Gelar Doa Bersama Lintas Agama, Serukan Kerukunan dan Kedamaian untuk Indonesia

Marsita Riandini
Penulis: Marsita Riandini
Muhajirin Yanis
Muhajirin Yanis

Advertisement

PONTIANAK POST - Doa Bersama untuk Kemaslahatan Bangsa, sebagai dukungan terhadap gerakan “Sejuta Doa untuk Negeri”  digelar serentak secara nasional, Kamis(12/11).

Kakanwil Kemenag Kalbar, Muhajirin Yanis mengatakan, Kemenag Kalbar turun berpartisipasi dalam  kegiatan ini. Menghadirkan tokoh-tokoh dari enam agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

"Kehadiran mereka menguatkan semangat kebersamaan untuk merawat kerukunan dan memperluas kemaslahatan bagi masyarakat," ujarnya.

Advertisement

Baca Juga: Madrasah di Kalbar Bakal Jadi Pelopor Ekonomi Syariah, Kemenag Siapkan Program Zona KHAS

Muhajirin mengajak seluruh ASN Kemenag dan masyarakat untuk menundukkan hati, mensyukuri karunia Tuhan, serta memohon keselamatan, kedamaian, dan keberkahan bagi Indonesia. Dalam keberagaman agama dan keyakinan, membawa harapan yang sama, bangsa yang rukun, damai, dan sejahtera.

"Semoga melalui doa bersama ini, bangsa kita dijauhkan dari perpecahan, para pemimpin dianugerahi kebijaksanaan, dan masyarakat diberikan ketenteraman. Semoga saudara-saudara yang menghadapi kesulitan memperoleh pertolongan, yang sakit diberikan kesembuhan, dan yang berjuang untuk keluarganya dikaruniai kekuatan serta rezeki yang berkah," ujar Muhajirin.

Advertisement

Lebih lanjut, ia menjelaskan, apa yang didoakan, mari diperjuangkan dalam keseharian. Memohon kedamaian berarti menjaga tutur kata; mengharapkan persatuan berarti merawat persaudaraan; mendambakan kesejahteraan berarti bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, dan peduli kepada sesama.

"Mari mengikuti kegiatan ini dengan khidmat, sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan dan mendukung pelaksanaannya. Langitkan doa, teguhkan pengabdian, dan rawat Indonesia dengan sepenuh hati," pungkasnya. (mrd)

Advertisement
Editor : Rafael B. Junior
Bagikan:

Artikel Terkait

Ketapang Siap Gelar Pencak Silat Porprov Kalbar 2026, Bupati Pastikan Venue Hampir Rampung

Ketapang Siap Gelar Pencak Silat Porprov Kalbar 2026, Bupati Pastikan Venue Hampir Rampung

Ketapang bersiap menjadi tuan rumah Pencak Silat Porprov Kalbar 2026. Bupati Alexander Wilyo menyebut persiapan venue hampir 90 persen.

BPJS Naker dan Bank Kalbar Luncurkan KPR MLT, Pekerja Kini Punya Akses Pembiayaan Rumah

BPJS Naker dan Bank Kalbar Luncurkan KPR MLT, Pekerja Kini Punya Akses Pembiayaan Rumah

BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Kalbar luncurkan KPR MLT untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi pekerja di Kalbar.

GMD Jadi Strategi Keterbukaan Informasi, Pemprov Kalbar Perkuat PPID hingga Tingkat Desa

GMD Jadi Strategi Keterbukaan Informasi, Pemprov Kalbar Perkuat PPID hingga Tingkat Desa

Pemprov Kalbar siapkan strategi keterbukaan informasi melalui program GMD, penguatan PPID, layanan digital, dan anggaran.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer