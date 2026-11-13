Kapolda Kalbar Ajak Mahasiswa Perkuat Sinergi dengan Polisi, Orasi Harus Berujung Solusi

PONTIANAK POST - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar mengajak mahasiswa memperkuat sinergi, dan harmonisasi dengan kepolisian dalam menjaga demokrasi. Penyampaian aspirasi tidak hanya dilakukan melalui orasi, tetapi juga perlu diiringi dialog, komunikasi dua arah, dan upaya mencari solusi.

Ajakan tersebut disampaikan Kapolda saat memimpin Diskusi Harmonisasi dan Sinergi Mahasiswa dan Kepolisian bertajuk Panggung Demokrasi: Refleksi Semangat Kepahlawanan, dari Orasi Menjadi Solusi, Selasa (10/11.

Kegiatan yang didampingi Dir Intelkam Polda Kalbar, dan Wadirreskrimum Polda Kalbar itu dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Kalbar, pimpinan, dan perwakilan Kelompok Cipayung Plus, badan eksekutif mahasiswa (BEM) perguruan tinggi, serta organisasi kepemudaan di Kalbar.

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Alberd mengapresiasi terselenggaranya forum dialog tersebut. Menurutnya, ruang diskusi seperti ini penting untuk bertukar pikiran, menyamakan persepsi, sekaligus memperkuat komunikasi antara mahasiswa dan kepolisian demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Dia menegaskan, Polri berkomitmen menjamin kebebasan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan pendapat di muka umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Advertisement Kehadiran kepolisian dalam pengamanan aksi, lanjutnya, bukan untuk menghalangi penyampaian aspirasi. Sebaliknya, polisi bertugas memastikan setiap kegiatan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Kapolda juga mengajak mahasiswa dan kepolisian mengedepankan komunikasi dua arah, dialog, serta negosiasi dalam menyelesaikan berbagai dinamika di lapangan. Setiap persoalan, termasuk dugaan tindakan kekerasan, harus ditangani secara profesional berdasarkan fakta dan bukti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dia berharap harmonisasi dan sinergi antara mahasiswa dan kepolisian terus terbangun dengan mengedepankan sikap saling menghormati, keterbukaan, serta penyampaian kritik secara konstruktif.