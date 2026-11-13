Pimpin Rapat Pleno MPWN, Kakanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Pengawasan dan Pembinaan Notaris

​PONTIANAK POST – Upaya berkesinambungan dalam mengawal standar profesionalisme profesi kenotariatan terus digencarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat. Komitmen ini diwujudkan secara nyata melalui penyelenggaraan agenda Rapat Pleno Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Kalimantan Barat yang dihelat secara virtual via Zoom Meeting pada Rabu (11/11).

​Sidang pleno strategis tersebut dipimpin secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPWN Provinsi Kalimantan Barat. Forum daring ini difokuskan untuk membahas sejumlah agenda krusial, mulai dari penindakan kasus pemblokiran akun sistem hingga permohonan mutasi wilayah kerja para pejabat pembuat akta.

​Topik pembuka yang menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut adalah tindak lanjut atas surat laporan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Singkawang. Laporan itu berkaitan erat dengan hasil investigasi serta rekomendasi terhadap seorang notaris yang mengalami pemblokiran akses pada akun Administrasi Hukum Umum (AHU) akibat lalai melakukan pengisian dan pembaruan kuesioner Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Setelah melalui proses penelaahan hukum yang mendalam, forum pleno akhirnya bersepakat untuk meneruskan surat rekomendasi penanganan tersebut langsung kepada Direktorat Jenderal AHU.

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​Selain membedah persoalan pemblokiran akun digital, agenda MPWN Kalbar juga diisi dengan evaluasi terhadap dua berkas permohonan rekomendasi perpindahan tempat kedudukan notaris. Pengajuan mutasi wilayah tersebut masing-masing datang dari seorang notaris yang ingin memindahkan kantornya dari Kabupaten Sintang ke Kabupaten Kubu Raya, serta satu permohonan migrasi dari Kabupaten Sintang ke Kabupaten Tangerang.

Menanggapi permohonan ini, forum menyetujui penerbitan surat rekomendasi dengan catatan ketat agar seluruh kelengkapan dokumen administratif wajib divalidasi sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.

Advertisement ​Menekankan urgensi dari pengawasan ketat tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat sekaligus Ketua MPWN Provinsi Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa rapat pleno merupakan instrumen vital penjaga marwah institusi. Ia memastikan setiap dinamika pelanggaran maupun permohonan mutasi selalu disikapi secara transparan dan terukur.

​"Melalui forum MPWN, setiap persoalan dan permohonan terkait pelaksanaan jabatan Notaris dibahas secara cermat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kami ingin memastikan tata kelola kenotariatan di Kalimantan Barat semakin tertib, profesional, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujar Jonny.