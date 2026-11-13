Kemenkum Kalbar dan DPRD Kayong Utara Sepakati Jadwal Public Hearing Naskah Akademik Raperda

​PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi legislasi bersama para pemangku kebijakan di daerah. Komitmen pengawalan produk hukum ini diwujudkan melalui kesepakatan jadwal pelaksanaan public hearing terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026.

​Pertemuan strategis dalam rangka koordinasi dan konsultasi tersebut dilangsungkan di Ruang Rapat Muladi, markas Kanwil Kemenkum Kalbar, pada Jumat (6/11/2026) lalu. Agenda penting ini difasilitasi secara langsung oleh Tim Kerja I Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah guna mematangkan persiapan draf beleid krusial, termasuk Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta pemetaan agenda penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2027.

​Jalannya rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan. Dalam pengarahannya, Lanang menekankan bahwa koordinasi intensif sejak dini merupakan kunci utama agar proses penyusunan Naskah Akademik dan Propemperda bisa berjalan on track, tepat target, serta benar-benar menjawab kebutuhan riil pembentukan produk hukum daerah.

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​Sementara itu, maksud dan tujuan kunjungan kerja tersebut dipaparkan secara rinci oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kayong Utara, Asnawi. Diskusi hangat itu turut mengupas mekanisme kerja Bapemperda dalam mengawal produk legislasi yang masuk ke dalam Propemperda Tahun 2026, khususnya Raperda usulan pihak eksekutif, disusul perumusan agenda public hearing untuk draf regulasi inisiatif dewan.

​Memasuki sesi teknis, jajaran Bapemperda membeberkan draf draf kronologis jadwal kegiatan legislasi yang diproyeksikan rampung hingga ujung tahun. Rangkaian lini masa tersebut kemudian disinkronkan secara cermat bersama Tim Kerja I Kanwil Kemenkum Kalbar dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian Naskah Akademik serta kesiapan teknis dari masing-masing instansi.

Advertisement ​Berdasarkan hasil sinkronisasi data yang matang, forum menyepakati bahwa agenda public hearing atas Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026 akan dihelat pada 2 Desember 2026 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Kayong Utara.

​Sebagai wujud tindak lanjut nyata, Tim Kerja I langsung menyiagakan personelnya untuk merampungkan dua dokumen Naskah Akademik Raperda inisiatif dewan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati bersama. Langkah taktis ini diyakini mampu memastikan seluruh instrumen dokumen pendukung siap dibedah dalam forum public hearing secara tepat waktu.