Kemenkum Kalbar Perkuat Pembinaan 30 Anggota JDIHN, Pacu Optimalisasi Pelaporan e-Report 2026

​PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmen proaktifnya dalam mendongkrak kualitas tata kelola dokumentasi hukum di daerah. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan agenda Sosialisasi Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Anggota JDIHN di Wilayah Kalimantan Barat pada Kamis (12/11).

Forum pembinaan penting yang dihelat secara virtual via Zoom Meeting tersebut sukses merangkul sebanyak 30 instansi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dari berbagai penjuru Kalimantan Barat.

​Rangkaian acara pembinaan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Lanang Dwi Kurniawan, S.H., M.H. Dalam arahannya, Lanang menekankan bahwa proses evaluasi dan pembinaan berkesinambungan memegang peranan krusial untuk menaikkan standar pelayanan informasi hukum. Ia berharap hasil monitoring yang telah dikantongi tidak sekadar berhenti sebagai angka penilaian di atas kertas, melainkan harus ditindaklanjuti secara nyata melalui pembenahan di masing-masing instansi anggota JDIHN.

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​Memasuki sesi materi inti, Henni Oktora Widiastuti memaparkan landasan yuridis serta aspek teknis pengelolaan JDIH secara komprehensif. Ia mengingatkan kembali bahwa kerja-kerja pembinaan ini merupakan amanat mutlak dari Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang operasionalisasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

​Dalam pemaparannya, Henni merinci enam pilar utama yang menjadi indikator penilaian pembinaan JDIH, meliputi aspek kelembagaan organisasi, ketersediaan sumber daya manusia, kelengkapan koleksi dokumen hukum, standar teknis pengelolaan, ketersediaan sarana prasarana, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Seluruh instrumen tersebut dinilai sangat vital agar setiap anggota JDIHN mampu menyajikan tata kelola yang andal serta memudahkan masyarakat dalam mengakses produk hukum yang akurat.

Advertisement ​Meskipun menunjukkan tren positif, forum diskusi juga secara terbuka membedah berbagai kendala klasik yang masih kerap menghantui para pengelola di daerah. Mulai dari keterbatasan kuantitas sumber daya manusia, belum maksimalnya kelengkapan arsip produk hukum, hingga hambatan teknis seputar kendala website dan sinkronisasi sistem menjadi sorotan utama. Menanggapi problem tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar mendorong setiap instansi untuk segera melakukan perbaikan berbasis indikator penilaian, mempererat koordinasi internal, serta proaktif menjembatani kendala teknis bersama Pusat JDIHN.

​Agenda berharga ini kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil evaluasi teknis penggunaan aplikasi e-Report JDIHN pada sesi khusus monitoring. Zahrah Wulansari memaparkan hasil evaluasi mendalam terhadap 15 JDIH Sekretariat DPRD, sementara Lasty Anugrah Putri mengupas tuntas progres dari 15 JDIH Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat. Paparan data ini memberikan peta jalan yang jelas bagi masing-masing instansi untuk menggenjot perbaikan sebelum tenggat pelaporan melalui aplikasi e-Report JDIHN yang dijadwalkan pada Desember 2026 mendatang.

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​Sesi diskusi interaktif yang dipandu panitia pun berlangsung dinamis berkat tingginya antusiasme peserta yang aktif melontarkan pertanyaan seputar tata kelola web hingga trik mengatasi kendala aplikasi. Rangkaian acara sosialisasi ini akhirnya ditutup secara resmi oleh Analis Hukum Ahli Madya, Ary Widya Anitasari, S.H., M.H. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh anggota JDIHN agar segera mengeksekusi rekomendasi evaluasi serta melengkapi seluruh data dukung sebelum periode pelaporan tiba.