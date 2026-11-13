Dorong Tertib Administrasi Kependudukan, Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Kolaborasi Lintas Instansi

​PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya dalam merajut sinergi lintas sektoral guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan di daerah. Penguatan kolaborasi strategis ini diwujudkan melalui keikutsertaan aktif jajaran kementerian dalam ajang Forum Konsultasi Publik yang dihelat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis (12/11), bertempat di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

​Agenda penting yang mengangkat tema besar "Penguatan Kolaborasi dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan melalui Transformasi Digital dan Optimalisasi Pemanfaatan Data Kependudukan" ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, Yohanes Budiman, beserta jajaran pejabat struktural dan perwakilan perangkat daerah lainnya. Dalam forum resmi tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar diwakili oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya, Tri Novianti Wulandari, yang hadir bersama peserta program magang terpilih, Mario Christy Situmorang.

​Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dirancang khusus sebagai wadah urun rembuk dan pertukaran gagasan antarlembaga guna membedah berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan adminduk. Fokus pembahasan diarahkan pada upaya mendongkrak kualitas layanan publik lewat pemanfaatan teknologi digital, penajaman sinergi kelembagaan, serta optimalisasi basis data kependudukan agar tercipta birokrasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.

​Kendati demikian, dalam sesi diskusi interaktif tersebut terungkap pula sejumlah pekerjaan rumah krusial yang masih memerlukan atensi serius. Beberapa di antaranya meliputi belum maksimalnya kepemilikan dokumen identitas kependudukan bagi anak-anak, kelompok masyarakat rentan, serta warga yang berdomisili di kawasan terpencil yang sulit dijangkau armada pelayanan. Di samping itu, tingkat penetrasi penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga dinilai belum merata akibat masih terbatasnya infrastruktur jaringan telekomunikasi, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat.

​Berbagai problem lapangan yang mengemuka tersebut kemudian dibedah secara komprehensif guna merumuskan formulasi rekomendasi perbaikan layanan yang tepat sasaran. Forum sepakat bahwa intensifikasi sosialisasi dan edukasi publik terkait urgensi kepemilikan dokumen kependudukan harus terus digencarkan. Langkah taktis ini wajib disokong oleh penguatan kerja sama lintas instansi bersama fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, hingga instansi terkait lainnya.

Advertisement ​Selain itu, percepatan pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara masif dipandang sebagai kebutuhan mendesak yang harus dibarengi dengan pemerataan infrastruktur jaringan. Berbagai terobosan ini diyakini mampu memangkas jurang kesenjangan akses layanan publik, utamanya bagi masyarakat yang berdiam di wilayah dengan keterbatasan geografis dan fasilitas teknologi.