Kemenkum Kalbar Gandeng Bapperida Sanggau, Dorong Hak Cipta Lagu Daerah dan Inovasi Lokal

​PONTIANAK POST – Komitmen proaktif dalam memagari aset budaya dan kreativitas daerah terus digelorakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat. Upaya taktis ini diwujudkan melalui penguatan sinergi strategis bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sanggau dalam rangka mendongkrak kuantitas pelindungan serta pencatatan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah.

​Pertemuan koordinasi intensif tersebut dilangsungkan di Kantor Bapperida Kabupaten Sanggau pada Kamis (12/11). Agenda tatap muka ini dirancang khusus sebagai akselerasi lapangan untuk mengoptimalkan potensi mahakarya seni dan inovasi lokal agar lekas mengantongi legalitas pelindungan hukum yang memadai.

​Dalam sesi diskusi yang berlangsung hangat tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat bersama jajaran berdikari mendorong pihak Bapperida Kabupaten Sanggau untuk proaktif mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh potensi kekayaan intelektual. Sorotan utama diarahkan pada kekayaan karya cipta lagu-lagu daerah yang selama ini menjadi identitas kultural dan kebanggaan masyarakat setempat.

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​Salah satu poin menarik yang menjadi daya gedor dalam pertemuan itu adalah sosialisasi mengenai kemudahan fasilitas pencatatan hak cipta yang dapat dinikmati tanpa dipungut biaya alias Rp0. Kebijakan afirmatif ini diharapkan mampu memicu antusiasme para musisi dan pencipta lagu daerah di Kabupaten Sanggau untuk berbondong-bondong mendaftarkan karyanya demi memperoleh kepastian hukum, sekaligus mengerek tingkat literasi publik tentang urgensi pencatatan Kekayaan Intelektual.

​Menanggapi antusiasme forum, Kepala Bapperida Kabupaten Sanggau sempat melontarkan pertanyaan krusial seputar teknis hukum kepemilikan karya, khususnya kemungkinan pencatatan lagu yang digarap oleh lebih dari satu orang pencipta. Menjawab keraguan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menjelaskan secara rinci bahwa sebuah karya lagu sah untuk didaftarkan dengan mencantumkan beberapa nama pencipta sekaligus di dalam dokumen pencatatan hak cipta.

Advertisement Selain itu, tim kementerian menyarankan agar proses pengajuan pencatatan dilakukan secara spesifik untuk setiap judul lagu secara terpisah, alih-alih digabungkan dalam format satu album utuh. Kesempatan berharga itu juga dimanfaatkan untuk membedah tuntas mekanisme dan alur tahapan pengajuan pencatatan hak cipta kepada para pejabat daerah yang hadir.

​Tidak hanya berfokus pada ranah seni dan budaya tradisional, spektrum pembahasan forum turut diperluas menyasar sektor pelindungan hasil inovasi daerah, terkhusus di bidang teknologi tepat guna. Berbagai produk riset akademis dan inovasi mutakhir yang menyimpan potensi Kekayaan Intelektual dinilai mendesak untuk segera diidentifikasi agar dapat didaftarkan di bawah payung hukum yang presisi. Langkah progresif ini kian dimudahkan mengingat Kabupaten Sanggau telah memiliki landasan kebijakan yang kuat berupa Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual guna mendukung penuh iklim pelindungan karya masyarakat.

​Sebagai solusi jangka panjang, Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat turut mendorong penguatan fungsi Bapperida Kabupaten Sanggau untuk bertransformasi optimal sebagai Sentra Kekayaan Intelektual. Kehadiran wadah mandiri di tingkat daerah ini diproyeksikan sebagai pusat komando yang handal dalam mendeteksi potensi, menginventarisasi data, menyediakan layanan pendampingan, hingga memacu angka pendaftaran KI milik warga maupun instansi pemerintah.

​Menutup rangkaian koordinasi tersebut, Kepala Bapperida Kabupaten Sanggau menyampaikan apresiasi tinggi atas kunjungan kerja serta pemaparan komprehensif yang diberikan, terkhusus terkait kemudahan fasilitas pencatatan hak cipta gratis. Pihaknya lantas membocorkan rencana besar untuk menggelar hajat sosialisasi Kekayaan Intelektual secara massal di Kabupaten Sanggau, seraya berharap Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkenan menurunkan narasumber ahli demi memperluas wawasan para perangkat daerah dan masyarakat luas.