Pemilihan Rektor Untan 2027–2031 Resmi Dimulai, Ini Jadwal Seleksi hingga Penetapan Terpilih

PONTIANAK POST – Universitas Tanjungpura (Untan) mulai membuka penjaringan bakal calon Rektor periode 2027–2031 pada Jumat (13/11). Proses pemilihan akan melalui empat tahapan, mulai dari penjaringan, penyaringan, pemilihan, hingga penetapan, dan pelantikan.

Ketua Senat Untan periode 2026–2030, Rafdinal mengatakan, seluruh proses pemilihan mengacu pada Peraturan Senat Untan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Untan Periode 2027–2031.

Tahap pertama adalah penjaringan bakal calon yang berlangsung pada 13–20 November 2026. Jika hingga batas waktu tersebut jumlah pendaftar belum mencapai minimal empat orang, masa pendaftaran diperpanjang sampai 27 November 2026 pukul 11.00 WIB.

Advertisement Baca Juga: Rektor Untan Dorong 2.412 Wisudawan Berkontribusi bagi Masyarakat dan Pembangunan Kalimantan Barat

Sementara itu, Ketua Panitia, Jumadi menambahkan, pendaftaran terbuka bagi dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia, dan PNS di instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan. Pendaftaran dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos kepada panitia pemilihan.

Tahap kedua, yakni penyaringan, dijadwalkan pada 18 Januari 2027. Pada tahap ini, bakal calon akan menyampaikan visi, dan misi serta berdialog dengan anggota senat, dan undangan dari luar senat. Setelah itu, dilakukan pemungutan suara untuk memilih tiga calon rektor dengan suara terbanyak. “Pada hari yang sama, 18 Januari 2027, akan dilakukan pemungutan suara untuk memilih tiga calon rektor dengan suara terbanyak,” kata Jumadi.

Advertisement Selanjutnya, pada 25 Januari 2027, ketua panitia bersama ketua senat, dan sekretaris akan menyerahkan berkas tiga calon rektor kepada kementerian di Jakarta. Kemudian untuk tahap ketiga adalah pemilihan calon rektor yang dijadwalkan berlangsung pada rentang 8 Februari hingga 25 Maret 2027. Pemilihan dilakukan melalui rapat senat tertutup bersama menteri atau pejabat yang mendapat delegasi dari menteri.

Dalam tahapan ini, menteri memiliki hak suara sebesar 35 persen, sedangkan senat memiliki 65 persen suara. Pemungutan suara akan menentukan satu calon rektor terpilih dari tiga nama yang telah disaring.

“Menteri punya hak suara 35 persen dari total 53 anggota senat. Silahkan dihitung saja, jadi kami 65 persen, kemudian suara dari kementerian itu 35 persen. Jadi 35 persen dari total 53 (senat) itu, itulah suara menteri,” jelasnya.

Selanjutnya tahap akhir adalah penetapan, dan pelantikan rektor terpilih sesuai keputusan kementerian. Masa jabatan Rektor Untan saat ini berakhir pada 14 April 2027 sehingga pelantikan rektor periode 2027–2031 dijadwalkan menyesuaikan berakhirnya masa jabatan tersebut.