Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan bantuan sepatu baru untuk siswa Sekolah Rakyat, Jalan Flora, Pontianak Utara, Jumat (13/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Pemerintah Kota Pontianak menyalurkan bantuan sepatu sekolah dari BPJS Kesehatan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi jenjang SD, SMP, dan SMA, Jumat (13/11/2026).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Sekolah Rakyat, Jalan Flora, Pontianak Utara. Penyaluran bantuan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan siswa, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Advertisement Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penanaman sejumlah pohon buah-buahan, termasuk manggis, di lingkungan sekolah. Edi mengatakan, penghijauan masih perlu dilakukan agar kawasan sekolah menjadi lebih asri dan sejuk.

“Beberapa pohon yang kita tanam ini berfungsi sebagai peneduh sehingga suasana lingkungan menjadi lebih asri dan sejuk. Kita juga menanam pohon-pohon produktif, seperti tanaman buah-buahan, yang nantinya bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekolah,” ujarnya.

Edi meminta Dinas Sosial terus memantau perkembangan Sekolah Rakyat, mulai dari aktivitas pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, hingga kondisi lingkungan dan fasilitas pendukung.

Jika ada kebutuhan yang perlu mendapat perhatian, Pemkot Pontianak akan melihat peluang dukungan yang dapat diberikan.

Salah satu fasilitas yang menjadi perhatiannya adalah videotron indoor untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan aktivitas sekolah lainnya. Menurut Edi, fasilitas tersebut dapat digunakan untuk menampilkan materi pembelajaran maupun mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan.

“Dengan adanya videotron, kegiatan pembelajaran dan berbagai acara sekolah bisa ditampilkan secara langsung. Fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lainnya,” tuturnya.

Pemkot Pantau Anak Putus Sekolah

Selain dukungan fasilitas, Edi menyoroti upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Kota Pontianak. Ia menyebut angka putus sekolah telah mengalami penurunan sangat signifikan. Meski demikian, Pemkot tetap akan turun ke lapangan untuk memastikan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan mendapat akses sekolah.

“Angka putus sekolah di Kota Pontianak sudah sangat berkurang. Kita akan terus melakukan turun ke lapangan untuk mengecek langsung anak-anak yang putus sekolah,” ungkapnya.

Ia menegaskan setiap anak harus memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan. Keterbatasan biaya maupun fasilitas pendidikan, menurut dia, tidak boleh menjadi alasan anak berhenti bersekolah.

“Kita memiliki kewajiban pendidikan selama 13 tahun di Pontianak. Jangan sampai ada anak yang tidak bersekolah karena tidak tersedia sekolah, ruang belajar, ataupun karena tidak ada biaya,” tegasnya.

Untuk memperluas akses pendidikan, Pemkot melakukan sejumlah upaya, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, pemberian akses ke sekolah negeri maupun swasta, hingga dukungan beasiswa dan program pendidikan lainnya.

Edi menilai keberadaan Sekolah Rakyat membantu anak-anak dari keluarga yang membutuhkan untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

“Kehadiran Sekolah Rakyat sangat membantu sekali dalam memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang membutuhkan,” katanya.

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Pendaftaran Sekolah Rakyat Sasar Desil 1 hingga 3

Masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat dapat berkoordinasi dengan tim Kementerian Sosial bersama kepala sekolah. Program ini menyasar masyarakat yang masuk kelompok desil 1, 2, dan 3.

“Ada persyaratan yang harus dipenuhi karena Sekolah Rakyat ini diperuntukkan bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1, 2, dan 3,” jelas Edi.