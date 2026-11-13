Pendaftaran Calon Rektor Untan Dibuka: Tak Harus Dosen, PNS Biasa Bisa Daftar

PONTIANAK POST – Kesempatan menjadi Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) periode 2027–2031 terbuka bagi kalangan di luar kampus tersebut. Selain dosen Untan, dosen perguruan tinggi negeri (PTN) lain di seluruh Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah juga dapat mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan.

Penjaringan bakal calon rektor dibuka pada 13–20 November 2026. Pendaftaran dilakukan secara langsung atau melalui pos kepada Panitia Pemilihan Rektor Untan.

Advertisement Ketua Senat Untan periode 2026–2030, Rafdinal, mengatakan proses pemilihan mengacu pada Peraturan Senat Untan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Untan Periode 2027–2031. Aturan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah melalui Permenristekdikti Nomor 21 Tahun 2018.

“Dengan sosialisasi melalui media massa dan media elektronik, kami berharap informasi ini diketahui masyarakat luas. Dosen PTN di seluruh Indonesia maupun PNS di instansi pemerintah yang memenuhi ketentuan dapat berpartisipasi,” kata Rafdinal.

Syarat Menjadi Calon Rektor

Advertisement Tidak semua PNS otomatis dapat mendaftar. Bakal calon harus berstatus PNS, memiliki pengalaman sebagai dosen, serta mempunyai jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.

Pelamar juga wajib berpendidikan doktor (S3) dan berusia paling tinggi 60 tahun saat berakhirnya masa jabatan rektor yang sedang menjabat.

Persyaratan lainnya adalah memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau jabatan setara, maupun ketua lembaga, sekurang-kurangnya dua tahun di PTN. Pengalaman manajerial juga dapat dipenuhi melalui jabatan minimal eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.

Calon harus sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelamar juga wajib memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan lainnya.