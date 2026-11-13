Pengantin Pesanan Dihargai Rp500 Juta

PONTIANAK POST – Modus pengantin pesanan yang melibatkan perempuan warga negara Indonesia (WNI) dan pria warga negara asing (WNA) kembali terungkap. Di balik janji mahar puluhan juta rupiah dan kehidupan ekonomi yang lebih baik, praktik pernikahan tersebut diduga menjadi kedok tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri menyelamatkan tiga perempuan berinisial HA, MM, dan MA yang diduga akan dijadikan pengantin pesanan. Mereka dijanjikan mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta setelah menetap di luar negeri.

Advertisement Namun, para korban diduga justru dipasarkan melalui katalog pengantin kepada perekrut di Hong Kong dan Tiongkok. Nilai transaksi untuk setiap perempuan bahkan diperkirakan mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta.

Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evelyn Sembayang mengatakan, agen perekrut di Indonesia mengirimkan foto para korban kepada perekrut di luar negeri untuk dimasukkan ke dalam katalog pengantin.

“Setiap perempuan diduga ditawarkan dengan nilai transaksi mencapai Rp400 juta sampai dengan Rp500 juta,” kata Yolanda, Kamis (12/11).

Advertisement Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah RMM, perempuan yang bertugas merekrut calon pengantin; YB, pria asal Tiongkok yang menikahi para korban; serta FC alias AI yang diduga bertugas memalsukan dokumen para korban.

Yolanda mengungkapkan, RMM sebelumnya juga pernah menjadi korban pengantin pesanan. Namun, dalam kasus ini, dia justru diduga beralih menjadi perekrut.

“Tersangka RMM ini sebelumnya juga menjadi korban pengantin pesanan dan saat ini yang bersangkutan menjadi pelaku,” jelasnya.

Rencana keberangkatan ketiga korban pada 10 Oktober melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Penang, Malaysia, kemudian dilanjutkan ke Hong Kong, berhasil digagalkan. Petugas imigrasi menemukan indikasi praktik pengantin pesanan sebelum mereka diberangkatkan.