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Metropolis

Jalani Cuci Darah Dua Kali Sepekan, Winarto Rasakan Manfaat JKN

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Penulis: Novantar Ramses Negara
Winarto Jalani Hemodialisis Rutin Akibat Diabetes, Begini Manfaat JKN bagi Pengobatannya.
Winarto Jalani Hemodialisis Rutin Akibat Diabetes, Begini Manfaat JKN bagi Pengobatannya.

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PONTIANAK POST - Satu tahun terakhir, Winarto (57) harus menjalani cuci darah dua kali dalam sepekan. Rutinitas tersebut menjadi bagian dari kesehariannya setelah fungsi ginjalnya menurun akibat diabetes yang telah dideritanya selama sekitar 15 tahun.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) asal Sintang itu mengaku penyakit diabetes yang dialaminya sempat tidak terkontrol. Seiring waktu, kondisi ginjalnya terus menurun hingga membutuhkan tindakan hemodialisis atau cuci darah secara rutin.

“Saya sudah mengalami diabetes kurang lebih 15 tahun. Setelah itu fungsi ginjal saya semakin menurun sampai akhirnya harus menjalani cuci darah,” ujar Winarto.

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Kini, dua kali dalam sepekan, ia harus meluangkan waktu untuk menjalani hemodialisis di fasilitas kesehatan rujukannya. Kondisi tersebut membuat waktu untuk melakukan aktivitas lain menjadi terbatas.

Meski harus menjalani pengobatan secara berkelanjutan, Winarto mengaku mendapatkan pelayanan yang baik. Ia juga merasa terbantu dengan Program JKN yang memberikan jaminan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Selama menjalani pengobatan, pelayanan yang saya terima baik. Dengan adanya BPJS Kesehatan, saya merasa terbantu karena cuci darah harus dilakukan secara rutin,” tuturnya.

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Pengalaman menjalani pengobatan dalam jangka panjang membuat Winarto ingin mengingatkan generasi muda agar lebih memperhatikan kesehatan sejak dini. Ia secara khusus berpesan agar pola makan dijaga dan kebiasaan yang berisiko bagi kesehatan mulai dikurangi.

Ia mengimbau anak muda agar tidak terlalu sering mengonsumsi makanan instan dan minuman manis. Menurutnya, kebiasaan hidup sehat perlu dibangun sejak dini untuk mengurangi risiko penyakit di kemudian hari.

Selain itu, Winarto mengingatkan peserta JKN agar memastikan status kepesertaannya tetap aktif. Sebab, kebutuhan pelayanan kesehatan dapat muncul sewaktu-waktu sehingga kepastian jaminan kesehatan perlu diperhatikan.

Ia berharap Program JKN terus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara rutin dan berkelanjutan. (mse/ser)

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Editor : Rafael B. Junior
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