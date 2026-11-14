Pemuda Asal Sintang Lolos AIYEP 2026, Wakili Kalbar dalam Program Pertukaran ke Australia

PONTIANAK POST - Kebanggaan bagi Kalimantan Barat, Wilm Yusaku, pemuda asal Sintang, terpilih mewakili daerah di ajang internasional AIYEP 2026 sekaligus membawa budaya dan potensi Kalbar ke Australia.

Pemuda asal Kabupaten Sintang, Wilm Yusaku, terpilih mewakili Kalimantan Barat dalam Australia-Indonesia Youth Exchange Program (AIYEP) 2026. Program ini menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk memperluas wawasan, meningkatkan kapasitas diri, dan membangun jejaring internasional melalui pertukaran budaya.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kalimantan Barat, Sugeng Haryadi, mengatakan AIYEP merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda melalui pengalaman belajar lintas budaya.

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Menurutnya, interaksi dengan pemuda dari negara lain dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, dan toleransi. Selain itu, peserta berkesempatan mengenal keberagaman budaya serta memperluas jaringan pergaulan internasional.

"Program ini menjadi wadah bagi pemuda Kalimantan Barat untuk memperoleh pengalaman internasional sekaligus meningkatkan kemampuan diri melalui interaksi dan pembelajaran bersama pemuda dari negara lain," ujarnya.

Advertisement Sugeng menjelaskan, proses penjaringan di Kalbar sebelumnya menghasilkan tiga kandidat yang mengikuti seleksi nasional. Dari tahapan tersebut, Wilm Yusaku, pemuda asal Sintang, berhasil terpilih sebagai peserta AIYEP 2026.

Ia berharap Wilm dapat membawa nama baik Kalimantan Barat dan Indonesia selama mengikuti program tersebut. Kesempatan ini juga diharapkan dimanfaatkan untuk memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, kreativitas, dan potensi daerah kepada masyarakat Australia.

"Saya berharap pemuda yang terpilih ini juga dapat mempromosikan budaya Kalimantan Barat. Dia harus mampu memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi daerah kita kepada masyarakat di Australia," harapnya.

Sugeng menambahkan, pengalaman selama mengikuti program di Australia diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian pribadi. Pengetahuan, keterampilan, dan perspektif baru yang diperoleh Wilm nantinya dapat dibagikan kepada masyarakat melalui kegiatan sosial kepemudaan, pendidikan, kebudayaan, maupun kewirausahaan.