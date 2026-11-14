Ria Norsan Kukuhkan Majelis Perempuan Melayu, Dorong Persatuan dan Kekompakan Organisasi  

PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong organisasi kemasyarakatan Melayu memperkuat persatuan dan kekompakan dalam menjalankan peran di tengah masyarakat. Salah satu upaya yang diharapkan dapat memperkuat kebersamaan tersebut adalah melalui penyelenggaraan Kongres Masyarakat Melayu Kalbar.

Gagasan itu disampaikan Norsan saat mengukuhkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Perempuan Melayu Kalbar masa bakti 2026–2031 di Pendopo Gubernur, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalbar, jajaran pengurus Majelis Perempuan Melayu, tokoh Melayu, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Norsan menyampaikan optimisme terhadap kemajuan masyarakat Melayu di Kalbar. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan keluarga, masyarakat, hingga daerah.

“Insya Allah ke depannya masyarakat Melayu Kalbar akan semakin maju. Karena apa? Karena perempuan adalah tiang kemajuan suatu negara ataupun daerah,” ujarnya.

Advertisement Ia mengatakan, kemajuan keluarga maupun keberhasilan seorang laki-laki tidak terlepas dari dukungan perempuan. Selain itu, perempuan, khususnya seorang ibu, memiliki peran penting dalam mendidik anak dan membentuk karakter generasi penerus.

“Di balik suami-suami yang maju, ada seorang perempuan yang mendorongnya dari belakang. Jadi, kemajuan daerah itu juga terletak pada peran ibu-ibu, karena perannya sangat besar dalam mendidik anak-anak,” ungkapnya.

Selain menekankan peran perempuan, Norsan mengingatkan pengurus Majelis Perempuan Melayu agar menjaga kekompakan dan soliditas organisasi. Menurutnya, kebersamaan menjadi salah satu kunci agar organisasi dapat berkembang dan menjalankan program secara optimal.

Ia meminta setiap persoalan internal diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat menghambat jalannya organisasi.

“Di dalam organisasi, untuk mencapai kemajuan diperlukan kekompakan. Kekompakan antara satu dengan yang lainnya harus menjadi yang utama. Kalau ada permasalahan besar, dikecilkan. Kalau ada masalah kecil, segera diselesaikan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak sinkron di dalam organisasi,” pesannya.