Krisantus Kurniawan Lantik Pengurus Sinode GKKI, Ajak Gereja Perkuat Toleransi di Kalbar

PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak Gereja Kerajaan Kristus Indonesia (GKKI) berperan aktif menjaga kerukunan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat Kalbar. Gereja juga diharapkan berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pendidikan karakter, pembinaan generasi muda, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pesan tersebut disampaikan Krisantus saat melantik Badan Pengurus Sinode GKKI yang dipimpin Pdt. Dr. Nicodemus Sabudin, M.A., M.Th., di Hotel Hanura, Ngabang, Kabupaten Landak, Kamis (12/11/2026).

Dalam sambutannya, Krisantus mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Dia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan semangat pelayanan kepada jemaat maupun masyarakat.

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“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalbar, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Sinode GKKI yang telah dilantik. Amanah ini bukan sekadar jabatan dalam organisasi, tetapi merupakan panggilan untuk melayani, menjaga persatuan, dan menghadirkan kasih Tuhan di tengah kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Krisantus juga mengingatkan pentingnya nilai keimanan dan moral sebagai landasan dalam kehidupan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan. Menurutnya, takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan memiliki rasa hormat kepada Tuhan serta kesadaran bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Advertisement “Dalam kehidupan, kita memang mengenal hukum negara dan berbagai aturan yang mengatur hubungan antarmanusia. Namun, ada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu kesadaran moral dan iman yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri,” jelasnya.

Ia menegaskan, nilai keimanan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kegiatan ibadah, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kejujuran, kepedulian, dan sikap menghargai sesama menjadi bagian dari penerapan nilai-nilai tersebut.

“Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi tidak jujur dalam bekerja. Jangan sampai kita berbicara tentang kasih Tuhan, tetapi masih menyakiti dan merugikan sesama. Iman harus terlihat dalam perbuatan, kesalehan harus tercermin dalam perilaku, dan kasih kepada Tuhan harus diwujudkan melalui kasih kepada sesama manusia,” ungkapnya.

Menurut Krisantus, nilai-nilai tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kalbar yang dijalankan bersama Gubernur Ria Norsan, yakni mewujudkan Kalbar yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.

Ia menjelaskan, masyarakat religius tidak hanya dilihat dari banyaknya tempat ibadah atau kegiatan keagamaan, tetapi juga dari penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu antara lain tercermin melalui sikap saling menghormati, kejujuran, kepedulian sosial, serta kemampuan menjaga persaudaraan di tengah perbedaan.