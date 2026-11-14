Linda Purnama Siapkan Program Pemberdayaan Perempuan Melayu Kalbar, Fokus Budaya hingga UMKM

PONTIANAK POST - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Majelis Perempuan Melayu (MPM) Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2026–2031, Linda Purnama menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat peran perempuan melayu dalam pembangunan daerah. Program tersebut mencakup pelestarian budaya melayu, pemberdayaan perempuan, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Linda menyampaikan, langkah awal yang akan dilakukan setelah pengukuhan kepengurusan adalah menggelar rapat kerja. Forum tersebut menjadi ruang untuk menyusun program, dan menentukan langkah organisasi selama masa kepengurusan lima tahun ke depan. “Pertama, kami akan melaksanakan rapat kerja. Di sana nanti akan dibahas program-program yang akan dijalankan MPM ke depan,” ujarnya.

Menurut Linda, MPM Kalbar ingin mengambil peran lebih luas dalam mendorong kemajuan perempuan melayu. Salah satu perhatian utama adalah menjaga, dan melestarikan budaya melayu agar tetap hidup serta dikenal oleh generasi berikutnya.

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Selain itu, MPM juga akan memperkuat pemberdayaan perempuan, termasuk melalui dukungan terhadap pengembangan UMKM. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong perempuan melayu semakin mandiri, produktif, dan memiliki kontribusi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Linda mengatakan, program organisasi juga akan diarahkan untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena itu, edukasi, dan peningkatan kapasitas perempuan Melayu menjadi bagian penting dari agenda yang akan disusun.

Advertisement Ia berharap MPM Kalbar dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, terutama dalam mendukung program pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin bersinergi dengan Pemprov, dan mendukung program-program gubernur, khususnya pemberdayaan perempuan dan UMKM. Kami juga ingin ikut mengedukasi perempuan melayu agar dapat berkontribusi dalam peningkatan IPM,” katanya.

Pengukuhan DPP MPM Kalbar periode 2026–2031 dilakukan oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat (13/11). Dalam kesempatan itu, Norsan berharap kepengurusan yang baru dapat memperkuat persatuan organisasi serta menjaga kebersamaan masyarakat melayu.