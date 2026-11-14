Hujan dan Petir Berpotensi Terjadi hingga Akhir November, DPRD Desak Pemkot Pontianak Siaga Banjir

PONTIANAK POST - Warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat, perlu mewaspadai potensi hujan dan petir dalam beberapa hari ke depan. Prakiraan cuaca 10 hari yang dirilis BMKB menunjukkan kondisi cuaca basah masih berpeluang terjadi hingga akhir periode pemantauan.

Pada Jumat, 13 November 2026, cuaca Pontianak diprakirakan mengalami badai petir. Suhu udara berkisar 24–33 derajat Celsius. Potensi hujan pada siang hari mencapai 96 persen.

Hujan dan badai petir juga berpeluang terjadi pada Sabtu, 14 November, dengan suhu sekitar 24–32 derajat Celsius. Kondisi serupa diprakirakan berlanjut pada Minggu hingga Selasa, 15–17 November.

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Prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk Kota Pontianak pada 13–22 November juga menunjukkan potensi hujan ringan di sejumlah kecamatan pada awal periode. Suhu udara diperkirakan berada di kisaran 23–31 derajat Celsius.

Prakirawan BMKG Supadio Pontianak, Iskandar, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hujan yang disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat.

Advertisement “Waspadai potensi hujan yang disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat,” kata Iskandar, Jumat (13/11).

BMKG juga mencatat kecepatan angin di Kalimantan Barat secara umum berkisar 10–35 kilometer per jam, dengan kelembapan udara 59–98 persen.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana seiring meningkatnya intensitas hujan memasuki November.

Menurutnya, kondisi cuaca yang mulai memasuki musim penghujan perlu menjadi perhatian serius. Terlebih, Kota Pontianak memiliki karakteristik geografis yang relatif rendah dan dipengaruhi kondisi pasang surut air laut. Kombinasi hujan dengan pasang air dapat meningkatkan potensi genangan, terutama di kawasan yang selama ini rawan terdampak.

Satarudin menegaskan, BPBD tidak boleh hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi. Langkah pencegahan dan antisipasi harus dilakukan sejak dini agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.