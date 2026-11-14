Polda Kalbar Buka Peluang Kerja bagi Lulusan Satpam, BUMN hingga Perbankan Jadi Target Penyaluran

PONTIANAK POST – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menggandeng Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT Mahdar Mitra Sejati untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui program Polisi Peduli Pengangguran. Kolaborasi ini diwujudkan dengan menyiapkan pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga satuan pengamanan (satpam) agar memiliki keterampilan dan peluang terserap di dunia kerja.

Komitmen tersebut ditinjau langsung Kapolda Kalbar, Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar di Pusat Pelatihan Satpam BUJP PT Mahdar Mitra Sejati, Desa Pal Sembilan, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (12/11).

Kapolda meninjau sejumlah fasilitas pelatihan, mulai dari ruang belajar hingga barak peserta. Ia juga menyaksikan atraksi bela diri yang diperagakan para peserta didik.

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Tercatat sebanyak 101 peserta mengikuti kegiatan pendidikan di pusat pelatihan tersebut. Jumlah itu terdiri atas 89 peserta Pendidikan Dasar Satpam, dan 12 peserta Pendidikan Penyegaran Satpam.

Kepada awak media, Alberd mengatakan, program Polisi Peduli Pengangguran merupakan bentuk kehadiran Polri untuk memberikan ruang dan kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Advertisement “Kami melaksanakan kebijakan Bapak Kapolri dalam rangka menggelorakan semangat polisi bersama masyarakat, khususnya memberikan ruang kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan melalui program Polisi Peduli Pengangguran,” ujarnya.

Melalui kerja sama dengan PT Mahdar Mitra Sejati, Polda Kalbar berkomitmen mendukung penyediaan sarana pendidikan serta pelatihan fisik, dan materi bagi peserta yang terpilih. Bekal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja.

Alberd menyebutkan, para peserta nantinya memiliki potensi dan peluang untuk disalurkan ke berbagai sektor pekerjaan. Di antaranya kantor-kantor BUMN, perbankan, perusahaan swasta, hingga peluang kerja sama ke luar negeri.