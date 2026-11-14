Anugerah Pajak Award 2026, Pemkot Pontianak Apresiasi Wajib Pajak Patuh

Advertisement Kegiatan Anugerah Pajak Award 2026 di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam. (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST – Pemerintah Kota Pontianak memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang dinilai patuh dan berkontribusi terhadap penerimaan daerah melalui Anugerah Pajak Award 2026. Apresiasi tersebut diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kontribusi wajib pajak berperan penting dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wajib pajak yang selama ini telah berkontribusi. Pajak yang dibayarkan terus kita manfaatkan untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Edi dalam kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkai dengan Anugerah Pajak Award 2026 di Ballroom Hotel Golden Tulip Pontianak, Jumat (13/11/2026) malam.

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Kepatuhan Pajak Perkuat Penerimaan Daerah

Edi mengakui, kondisi fiskal saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah masih adanya wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami atau memenuhi kewajibannya.

Beberapa sektor penerimaan yang membutuhkan perhatian antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak dan retribusi parkir.

“Tantangan kita dalam mencapai target penerimaan daerah ini tidak mudah. Masih ada wajib pajak yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik,” jelasnya.

Edi berharap Anugerah Pajak Award dapat memotivasi masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tertib. Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak sekaligus Ketua TP2DD Amirullah menjelaskan, penerima penghargaan ditetapkan melalui evaluasi berdasarkan sejumlah kriteria.

Penilaian meliputi kepatuhan dan ketepatan waktu pembayaran, kesesuaian serta kejujuran pelaporan objek pajak, besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan kategori, serta keaktifan menggunakan kanal pembayaran nontunai.

Evaluasi juga mempertimbangkan dukungan wajib pajak terhadap program optimalisasi penerimaan daerah, termasuk pemanfaatan sistem Online Tax Monitoring (OTM) untuk pencatatan transaksi usaha.

“Pajak Award ini bukan hanya rutinitas pemberian piagam. Ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan tepat jumlah,” kata Amirullah.

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Digitalisasi Pajak dan Transaksi Pemerintah

Selain memberikan penghargaan, Pemkot Pontianak terus memperluas digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan daerah.

Edi menyebutkan, pemerintah kota bekerja sama dengan Bank Kalbar mengembangkan berbagai sistem pembayaran dan pengawasan transaksi. Upaya tersebut antara lain melalui pemasangan tapping box, penerapan pembayaran elektronik, serta penggunaan perangkat perekam data transaksi usaha.

“Kita ingin sistem pembayaran pajak semakin mudah diakses dan transparan. Dengan digitalisasi, transaksi bisa tercatat dengan baik dan pengelolaan penerimaan daerah menjadi lebih akuntabel,” katanya.

Komitmen tersebut juga mendapat pengakuan melalui penghargaan TP2DD Terbaik se-Kalimantan serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Wilayah Kalimantan pada 2026.

“Alhamdulillah, tahun ini kita mendapat penghargaan TP2DD dan TPAKD terbaik se-Kalimantan. Ini menunjukkan upaya yang kita lakukan sudah berada di jalur yang tepat. Tetapi inovasi, sosialisasi, dan kolaborasi harus terus ditingkatkan,” ungkap Edi.

Pemkot Pontianak juga menggelar program Gebyar Pajak sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah melunasi PBB Tahun 2026 sebelum jatuh tempo. Wajib pajak yang memenuhi ketentuan berkesempatan mengikuti pengundian hadiah.

Amirullah menilai pemberian insentif dapat menjadi salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya dilakukan melalui pengawasan, tetapi juga dengan memberikan kemudahan dan penghargaan.

Digitalisasi juga diterapkan pada sisi belanja pemerintah melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Pemkot Pontianak melakukan evaluasi dan penguatan pemanfaatan KKPD untuk mempercepat transaksi serta meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah.

“Digitalisasi ini tidak hanya pada penerimaan daerah, tetapi juga pada belanja pemerintah. Kita ingin seluruh proses transaksi semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Amirullah.

Ia berharap Anugerah Pajak Award dapat mempererat kerja sama pemerintah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kota Pontianak.