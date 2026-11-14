2.500 Warga Gotong Royong Bersihkan Gang Semut Pontianak, 1,77 Ton Sampah Berhasil Dikumpulkan

PONTIANAK POST - Sebanyak 2.500 warga dari berbagai elemen masyarakat Kota Pontianak turun langsung membersihkan kawasan Gang Semut, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Sabtu (14/11).

Aksi yang berlangsung sejak pagi merupakan bagian dari Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertema Merawat Pertiwi yang digelar serentak oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di seluruh Indonesia.

Di Kota Pontianak, kegiatan dipimpin langsung Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Pontianak, Satarudin. Ribuan peserta yang terlibat berasal dari kader PDI-P, warga sekitar, mahasiswa, pelajar, organisasi masyarakat (ormas), hingga organisasi kepemudaan (OKP).

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Melalui kegiatan tersebut, sebanyak 1,77 ton sampah berhasil dikumpulkan. Jumlah itu terdiri atas 1,6 ton sampah anorganik dan 170 kilogram sampah organik.

Satarudin mengatakan, aksi bersih lingkungan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader dan masyarakat bergerak bersama menjaga kebersihan lingkungan.

Advertisement Menurutnya, kegiatan dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia mulai pukul 07.00 WIB. Selain membersihkan sampah, gerakan tersebut juga diarahkan untuk membersihkan saluran air serta memilah sampah berdasarkan jenisnya.

“Aksi hari ini sesuai instruksi Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Hari ini kita membersihkan sampah secara nasional dan pemecahan rekor MURI yang serentak dilaksanakan se-Indonesia,” ujar Satarudin.

Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan di Kota Pontianak dipusatkan di satu lokasi, yakni Gang Semut. Seluruh peserta bergotong royong membersihkan lingkungan sekaligus memilah sampah organik dan anorganik.

Satarudin berharap gerakan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, termasuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.

“Kita berharap seluruh warga Kota Pontianak bisa membuang sampah pada tempatnya. Gerakan ini sangat bagus, kita juga menjaga bumi sekaligus merawat bumi agar masyarakat kita selalu bersih. Kebersihan itu sebagian dari iman,” katanya.