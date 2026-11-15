Pontianak Catat Sejarah, Sabuk Dunia WKN Pertama Kali Diperebutkan di Indonesia dan Asia Tenggara

PONTIANAK POST – Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), mencatat sejarah baru dalam dunia olahraga tarung. Untuk pertama kalinya, sabuk World Kickboxing Network (WKN) diperebutkan di Indonesia, sekaligus menjadi yang perdana di kawasan Asia Tenggara. Kota yang dikenal sebagai Kota Khatulistiwa ini menjadi tempat dimulainya sejarah tersebut melalui ajang WKN Historic ShowDown yang akam digelar, Minggu (15/11).

Ajang yang dipersembahkan RS Promotion tersebut menghadirkan sejumlah pertarungan dari berbagai kategori, mulai dari tinju profesional, Muay Thai, hingga Mixed Martial Arts (MMA). Sebanyak 12 petarung akan saling berhadapan dalam enam partai pertandingan. Momentum bersejarah ini diawali dengan pelaksanaan timbang badan, dan faceoff para petarung di Orchard Hotel Gajah Mada, Kota Pontianak, Sabtu (14/11) sore.

Suasana timbang badan dan faceoff berlangsung cukup meriah. Ketegangan mulai terasa ketika para petarung saling berhadapan untuk menjalani sesi faceoff. Tatapan tajam, gestur menantang hingga aksi saling melontarkan psywar mewarnai pertemuan terakhir sebelum mereka bertarung di arena. Masing-masing petarung berusaha menunjukkan kepercayaan diri, dan mental bertanding di hadapan lawan. Adu mental tersebut menambah atmosfer persaingan sekaligus membangun antusiasme menjelang pertandingan.

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Dalam kesempatan itu, Supervisor World Kickboxing Network (WKN), Joshua Hamilton, juga menyerahkan cincin perdana WKN kepada Raja Sulaiman selaku Ketua Umum Pengurus IBCA MMA Kalbar periode 2026-2030 sekaligus CEO RS Promotion Championship.

Joshua mengatakan, kehadiran WKN di Indonesia sebenarnya telah lama direncanakan. Namun, baru melalui kolaborasi dengan RS Promotion Championship, rencana tersebut akhirnya dapat diwujudkan di Kota Pontianak. "Memang dulu sudah pernah ada wacana WKN mau datang ke Indonesia. Namun, belum sempat terlaksana. Mungkin memang yang harus memperdanakan, dan memulai itu RS Promotion. Akhirnya tercetus WKN pada 15 November 2026 di Kota Pontianak, Kalbar. Ini menjadi bagian dari sejarah di Asia Tenggara," ujarnya.

Advertisement Dia menjelaskan, WKN merupakan salah satu badan dunia yang menaungi olahraga tarung dengan reputasi internasional. Menurutnya, WKN termasuk dalam tiga besar organisasi kombat sport dunia berdasarkan pemeringkatan yang dapat dilihat melalui situs resminya. Selama ini, aktivitas WKN lebih banyak berkembang di kawasan Eropa. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara yang memulai penyelenggaraan perebutan sabuk tersebut.

Joshua berharap, kehadiran WKN tidak berhenti pada penyelenggaraan kali ini. Para petarung yang berhasil meraih gelar nantinya berpeluang mendapatkan kesempatan tampil di panggung internasional. Untuk pemenang sabuk hitam WKN MMA maupun sabuk putih WKN Muay Thai, peluang pertandingan internasional akan disesuaikan dengan hasil yang diraih. Pihak kantor pusat WKN akan melakukan peninjauan berdasarkan kualitas kemenangan, baik melalui knockout (KO), technical knockout (TKO), maupun kemenangan angka.

"Kantor pusat WKN akan meninjau dan memberikan kesempatan atau peluang pertandingan internasional pada sesi selanjutnya setelah event besok," jelasnya.

Sementara itu, CEO RS Promotion, Raja Sulaiman mengatakan, penyelenggaraan ini menjadi salah satu langkah untuk membuka jalan bagi lahirnya petarung-petarung berprestasi dari Kalbar. Dia mengaku terinspirasi dari keberhasilan petinju asal Kalbar, Daud Yordan, yang telah mengukir prestasi hingga tingkat dunia.

Menurutnya, Kalbar memiliki potensi melahirkan atlet-atlet tarung yang mampu mencatatkan prestasi internasional. Karena itu, diperlukan wadah, dan kesempatan bertanding yang lebih luas agar kemampuan para atlet dapat berkembang. "Saya belajar dari sejarah bahwa kita pernah memiliki petarung dunia yang sudah melegenda dan mencatat sejarah seperti Bang Daud Yordan. Saya termotivasi bahwa ke depan akan muncul lagi Daud Yordan lainnya dari Kalbar," ungkapnya.