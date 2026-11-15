PORPROV Kalbar XIV Resmi Dibuka, 7.252 Atlet dari 54 Cabor Berebut 2.674 Medali

PONTIANAK POST - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Kalimantan Barat XIV Tahun 2026 resmi dibuka di GOR Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Sabtu (14/11) malam. Sebanyak 7.252 atlet dari 54 cabang olahraga (cabor) ambil bagian dalam pesta olahraga terbesar sepanjang sejarah PORPROV Kalbar tersebut.

Ribuan atlet dari berbagai kabupaten/kota itu akan berkompetisi dalam 780 nomor pertandingan untuk memperebutkan total 2.674 medali, yang terdiri dari 774 emas, 774 perak, dan 1.126 perunggu.

Sekretaris Panitia Besar PORPROV Kalbar, Muhammad Nadhariyat Syafei, mengatakan PORPROV XIV menjadi momentum untuk mengukur hasil pembinaan olahraga di masing-masing daerah sekaligus menjaring atlet potensial yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

"PORPROV XIV mempertandingkan 54 cabang olahraga dengan 780 nomor pertandingan. Total medali yang diperebutkan terdiri dari 774 medali emas, 774 medali perak, dan 1.126 medali perunggu," ujarnya.

Selain atlet, penyelenggaraan PORPROV XIV juga melibatkan 2.317 pelatih dan ofisial, 943 personel manajemen dan pelaksana olahraga, serta 813 juri dan wasit. Dengan demikian, total partisipasi dalam ajang ini mencapai sekitar 11.600 orang.

Advertisement Pertandingan tersebar di delapan kabupaten/kota, yakni Pontianak, Kubu Raya, Landak, Bengkayang, Singkawang, Sekadau, Sanggau, dan Ketapang. Bahkan, sejumlah cabang olahraga telah lebih dahulu memulai pertandingan sejak awal November 2026.

Mengusung semboyan "Bersama Kita Juara", PORPROV XIV menggunakan maskot burung Garuda sebagai simbol semangat, kekuatan, dan tekad atlet Kalimantan Barat untuk meraih prestasi.

Penutupan dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 di Stadion Sultan Abdurrahman, Pontianak, sekaligus dirangkaikan dengan pertandingan final sejumlah cabang olahraga.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, berharap PORPROV XIV mampu melahirkan bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional.

Menurutnya, PORPROV bukan semata-mata ajang mengejar medali, melainkan menjadi ruang pembuktian kemampuan sekaligus proses menemukan atlet berbakat yang dapat dikembangkan melalui pembinaan berkelanjutan.