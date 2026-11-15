Bahasan Dorong Fatayat NU Pontianak Perkuat Kaderisasi Perempuan Muda

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Latihan Kader Fatayat NU se-Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Minggu (15/11/2026). (Pemkot Pontianak)

Advertisement PONTIANAK POST – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mendorong Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kota Pontianak memperkuat kaderisasi perempuan muda agar mampu berperan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah.

Menurut Bahasan, Fatayat NU memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi perempuan yang memiliki pemahaman keagamaan kuat sekaligus kepedulian sosial.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Latihan Kader Fatayat NU se-Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Minggu (15/11/2026).

"Pasca kegiatan pengaderan ini, saya berharap generasi muda perempuan dapat menjadi bibit-bibit pemimpin yang dipersiapkan sejak sekarang. Tidak harus langsung memimpin organisasi besar, tetapi bisa dimulai dari keluarga dan lingkungan masyarakat," ujarnya.

Fatayat NU Didorong Perkuat Edukasi Ke-NU-an

Bahasan menilai kekuatan NU tidak hanya terletak pada struktur organisasi dan kepengurusannya, tetapi juga pada tradisi keagamaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Berbagai amaliah dan kebiasaan baik yang diwariskan turun-temurun menjadi bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan kehidupan sosial. Namun, pelaksanaannya perlu disertai pemahaman mengenai nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) dan prinsip organisasi NU.

"Masih banyak masyarakat yang menjalankan amaliah NU karena sudah menjadi kebiasaan, tetapi belum memahami secara mendalam dasar dan nilai-nilai ke-NU-an. Di sinilah Fatayat harus terus bergerak memberikan sosialisasi dan edukasi," katanya.

Ia berharap PC Fatayat NU Kota Pontianak menjadi wadah pembinaan perempuan muda, termasuk bagi kader yang sebelumnya aktif di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).

Kesinambungan kaderisasi dinilai penting agar organisasi memiliki generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan zaman.

Pemkot Pontianak Buka Peluang Kolaborasi

Bahasan juga mendorong kepengurusan Fatayat NU yang baru memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Pontianak. Peluang kerja sama terbuka dalam program pembinaan keluarga, pemberdayaan perempuan, pendidikan keagamaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Pemerintah Kota Pontianak tentu terbuka untuk bersinergi, karena tujuan kita sama, yakni membangun masyarakat yang semakin baik," tuturnya.

Ia menegaskan, Pemkot Pontianak juga berkomitmen mendukung kegiatan keagamaan masyarakat, termasuk majelis taklim. Selain menjadi tempat menuntut ilmu agama, majelis taklim dinilai berperan mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan perlengkapan kegiatan masyarakat, seperti pengeras suara portabel untuk kelompok pengajian dan majelis taklim.

Selain itu, Pemkot Pontianak memberikan dukungan kepada 22 pondok pesantren meskipun anggaran daerah masih terbatas.

"Di tengah keterbatasan anggaran dan berkurangnya dana transfer daerah, kita tetap berupaya memberikan dukungan kepada 22 lembaga pondok pesantren. Ini merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap pendidikan keagamaan," ungkapnya.

Bahasan turut mengapresiasi kontribusi NU dan Muhammadiyah dalam perjalanan bangsa Indonesia, terutama dalam perjuangan kemerdekaan, pendidikan, serta menjaga kehidupan sosial dan persatuan masyarakat.

Ia berharap kader Fatayat NU melanjutkan nilai-nilai pengabdian tersebut melalui tindakan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.