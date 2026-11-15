Dugaan Klaim Ribuan Hektare Lahan Warga Ketapang Masuk HTI PT MTI, KPK-Polri Diminta Turun Tangan

PONTIANAK POST – Lama tak ada kabar lanjutannya, masalah dugaan tumpang tindih penguasaan lahan masyarakat dengan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Mayangkara Tanaman Industri (MTI) di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan.

Publik mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum turun langsung ke lapangan untuk mengusut kejelasan status ribuan hektare lahan yang diklaim telah lama dikuasai dan dikelola masyarakat Desa Air Tarap dan Desa Danau Buntar.

Masyarakat penggiat lingkungan, Andrian, meminta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap persoalan tersebut.

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Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada hak masyarakat, termasuk lahan perkebunan dan permukiman, yang terabaikan akibat persoalan perizinan maupun klaim penguasaan kawasan hutan.

Dia berharap aparat tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi faktual di lapangan, termasuk sejarah penguasaan tanah dan proses penerbitan perizinan perusahaan.

Advertisement Direktur Eksekutif Teraju Indonesia, Agus Sutomo, juga berharap persoalan agraria tersebut segera diselesaikan secara transparan dan berkeadilan. Jangan sampai lahan kebun maupun rumah warga justru menjadi bagian dari kawasan HTI tanpa kejelasan hak dan perlindungan bagi masyarakat.

Persoalan ini sebelumnya telah disampaikan sejumlah tokoh masyarakat Desa Air Tarap dan Desa Danau Buntar kepada Komisi II DPRD Kalbar, Kamis (8/10). Mereka meminta kepastian hukum atas lahan pertanian dan perkebunan yang disebut masuk dalam wilayah izin perusahaan.

Tokoh masyarakat Desa Air Tarap, Yohanes Suyanto, mengungkapkan luas lahan yang dikhawatirkan terdampak mencapai sekitar 6.000 hingga hampir 7.000 hektare. Di kawasan tersebut telah berdiri permukiman dan terdapat aktivitas pertanian serta perkebunan masyarakat.

Warga, kata dia, mengelola lahan sekitar 5 hingga 10 hektare untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk membiayai pendidikan anak. "Kami datang ke DPRD Komisi II ini soal pertanahan supaya kami nyaman dan hidup kami di lingkungan kawasan PT MTI supaya kami aman," ujarnya.

Yohanes berharap masyarakat memperoleh kepastian hukum agar dapat terus tinggal dan mengelola lahan tanpa dihantui ancaman penggusuran.