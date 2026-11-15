DPD Gerindra Kalbar Deklarasikan Dukungan bagi Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Pengganti Gibran

PONTIANAK POST – Dukungan terhadap Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menjadi Wakil Presiden RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka mulai disuarakan sejumlah pengurus partai di daerah.

DPD Partai Gerindra Kalimantan Barat bersama perwakilan DPC Gerindra dari 14 kabupaten/kota di Kalbar secara terbuka menyatakan dukungan kepada Dasco untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalbar sekaligus Bendahara DPD Gerindra Kalbar, Nofal Nofiendra. Pernyataan itu diketahui dan disampaikan atas nama Ketua DPD Gerindra Kalbar, Yuliansyah.

Nofal menegaskan, Gerindra Kalbar menilai Dasco memiliki pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan komunikasi lintas partai yang dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan stabilitas pemerintahan.

"Dengan ini mendukung sepenuhnya Bapak Prof. Dr. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak H. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Advertisement Menurut Nofal, Dasco memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang dalam membantu membesarkan Partai Gerindra sekaligus mendukung kepemimpinan Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

Selain menjabat Ketua Harian DPP Gerindra, Dasco juga merupakan Wakil Ketua DPR RI. Posisi tersebut dinilai memberinya pengalaman dalam membangun komunikasi politik dan menjembatani berbagai kepentingan di parlemen. "Beliau memiliki pengalaman serta kemampuan komunikasi lintas politik. Kami nilai itu sangat penting untuk menjaga persatuan dan stabilitas pemerintahan," katanya.

Nofal menambahkan, loyalitas Dasco kepada Prabowo dan kontribusinya dalam perjalanan Partai Gerindra menjadi pertimbangan lain di balik dukungan tersebut. "Dan juga beliau sebagai Wakil Ketua DPR RI selama ini punya kapasitas yang luar biasa dalam rangka membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan," tuturnya.

Dukungan Gerindra Kalbar ini menambah dinamika pembicaraan politik nasional mengenai kemungkinan figur yang mendampingi Prabowo apabila terjadi perubahan pada posisi Wakil Presiden.